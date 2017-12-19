Секс новозеландцев на овце попал на видео
Инцидент произошёл около часа ночи в Новой Зеландии. Компания молодых людей заметила парочку, которая занималась любовью прямо на установленной возле дороги скульптуре символа национального богатства страны – овцы.
Увлеченным процессом любовникам не помешал ни смех зрителей, ни ценные советы, которые давали им операторы. Парень не стал отвлекаться от процесса и лишь махнул свидетелям рукой.
Видео любовных утех гуляет по сети. Кадры видеозаписи внимательно изучают в полиции, правонарушителей ищут. Такая непристойность в Новой Зеландии карается двумя годами заключения, передает Life.ru.
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