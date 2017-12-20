Москвичи массово жалуются на зловоние

Столичное управление МЧС зафиксировало 116 обращений о неприятном запахе в городе. Еще 15 жалоб пришло от жителей области.

В ведомстве отметили, что превышений значений норм вредных примесей в воздухе в Москве не выявлено, передает "Интерфакс". По факту обращений проводится проверка.