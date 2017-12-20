Женившиеся в декабре чаще расходятся

В первом месяце зимы россияне чаще разводятся и реже женятся. За последние десять лет брачная активность в этом месяце снизилась на 30%.

Согласно данным аналитиков, в декабре количество разводов увеличивается на 15–20%. При этом число заключенных браков сокращается на 30–40% по сравнению со "свадебным периодом" с июля по сентябрь. Интересно, что подобная динамика наблюдается только в декабре.

Исследователи видят причину в суевериях и плохой погоде. "Новый год считается периодом нового начала, с ним связывают надежды и планы на будущее, поэтому, если решение о разводе у супругов назрело, они стремятся завершить бракоразводный процесс в уходящем году, чтобы не тащить старые проблемы в новый", – цитирует управляющего партнера аналитического агентства Price & Quality Agency Алексея Репина Life.ru.

Кроме того, играть свадьбу в декабре влюбленные не торопятся из-за климата, поскольку погода в этом месяце не располагает к традиционным прогулкам молодоженов и фотосессиям. В целом же тенденция такова, что из года в год число желающих вступить в брак сокращается, а число разводов растет.

Педагог Свято-Филаретовского православно-христианского института Владимир Якунцев считает, что одна из причин современного кризиса семьи в том, что у наших соотечественников сохраняются высокие ожидания от брака. При этом у россиян уже нет способности устанавливать и развивать глубокие долговременные отношения.

Напомним, ранее американские и шведские ученые провели исследование, которое показало, что дети разведенных родителей будут несчастны в браке. По словам специалистов, дело тут в генетике.

Исследователи рекомендовали терапевтам, работающим с проблемными парами, ориентироваться на черты личности, которые "генетически провоцируют развод". По мнению ученых, к таким свойствам характера относятся вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.