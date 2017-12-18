Танцующий перед водкой покупатель очаровал Сеть

В одном из российских магазинов камеры запечатлели мужчину, который бодро пританцовывал перед витриной с крепкими напитками. Ролик попал в Сеть, вызвав массу иронических отзывов.

В видео, на которое наложили песню "Привет, с большого бодуна" группы "Дюна", мужчина почти полторы минуты выделывает коленца, рассматривая водку на полках супермаркета. "Будь я на месте охранника, я б пивка задарил этому чуваку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая радость", "Он соблазняет их танцем, какая-то из них даст ему себя выпить", "Ему и без водки весело. Боюсь представить, что с ним будет после выпитого", "Пятница, аванс или зп дали, время 22.55, на кассе никого – ноги сами в пляс пустились", – комментируют ролик пользователи Сети на сайте "ЯПлакал". А некоторые предположили, что кадры – постановочные: мужчина танцует синхронно с музыкой.