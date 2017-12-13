Общественники предлагают улучшить программу для активных пенсионеров Москвы

В Москве будет дан импульс дальнейшему развитию успешной городской программы "Активное долголетие". Проблемы пожилых людей обсуждали сегодня, 13 декабря в московском парламентском центре.

За круглым столом, организованном Общественной палатой столицы совместно с Московской городской думой говорили о новых возможностях повышения качества жизни для горожан старшего возраста. Участники встречи пришли к выводу, что программу "Активное долголетие" надо развивать.

Заместитель главы Общественной палаты Арина Шарапова назвала старение населения глобальным вызовом современности и отметила, что темпы старения москвичей выше, чем в среднем по стране. В этой связи назрела необходимость принятия мер, направленных на повышение качества жизни горожан старшего поколения и создания условий для их деятельного долголетия. В Москве сейчас проживают около трех миллионов пенсионеров и не у всех пожилых людей в жизни все гладко.

"У значительного числа пожилых людей есть проблемы с финансовой обеспеченностью, с состоянием здоровья, с подвижностью и самостоятельностью. Но считать их всех слабыми, зависимыми и нуждающимися в удовлетворении первичных жизненных потребностей нельзя", – сказала Шарапова.

Необходимо предпринять все усилия, чтобы повысить качество жизни и создать условия для активного долголетия жителей Москвы.





В свою очередь член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Надежда Бабкина отметила позитивную роль действующих программ правительства Москвы в улучшении демографических показателей. "В значительной степени рост продолжительности жизни является следствием реализации ряда мероприятий и, в частности, программы "Лучшая половина жизни", – сказала она.

Надежда Бабкина также отметила успешные практики ресоциализации пожилых людей в Москве: "В рамках городской программы в центрах социального обслуживания функционирует более 200 факультетов, в которых занимаются более 130 тысяч граждан пожилого возраста. Только в 2016 году было проведено более 40 тысяч мероприятий для 300 тыс. горожан", – сообщила Бабкина.

По итогам заседания представители общественности выступили с предложением расширить городскую программу "Активное долголетие", целью которой является повышение качества жизни москвичей старшего поколения. Также участники обсуждения предложили создать создать информационный портал для пожилых – городскую информационную площадку, отражающую выбор возможностей для образования, работы, досуга и общения, предоставляемых городом "молодым пожилым".





Напомним, программа "Активное долголетие" появилась благодаря городскому порталу краудсорсинг-проектов. Москвичи сами предлагали мероприятия, важные, по их мнению, для горожан старшего поколения. Очень популярны у пожилых мероприятия клуба "Супербабушка" и "Супердедушка", концертные, танцевальные, спортивные программы и конкурсы.

Главный принцип программы "Активное долголетие" – создавать максимум возможностей для самореализации. Она включает в себя мероприятия, относящиеся к различным сферам жизни: заботе о здоровье, активному отдыху, культурному досугу, образованию, программам профессионального развития, социальным проектам.