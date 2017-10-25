Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы

Мэрия Москвы уделяет приоритетное внимание развитию социальной сферы. Увеличение расходов в столичном бюджете на эти цели в два раза превышает рост по другим статьям. Об этом во время ежегодного доклада о результатах деятельности городского правительства в Мосгордуме заявил мэр Сергей Собянин.

"В абсолютных размерах бюджет следующего года будет в два раза больше, чем семь лет тому назад", – сказал мэр. Он отметил, что непростые для столичной экономики и социальной сферы годы уже позади. По словам Собянина, удалось не только сохранить, но и увеличить статьи бюджета, определяющие благополучие москвичей и возможности для развития города.

Такие результаты были достигнуты благодаря оптимальному подходу к работе с расходной частью бюджета. В последние годы Москва прошла через сложную реорганизацию расходной части, в то же время были найдены необходимые для крупнейших инфраструктурных проектов ресурсы. Благодаря этому удалось достичь значительных успехов в транспорте, социальной сфере и других областях.

В соответствии с представленным проектом, доходная часть городского бюджета в 2018 году составит 2103,6 миллиарда рублей. В 2019 году эта цифра возрастет до 2206,9 миллиарда рублей, а в 2020 году – до 2371,1 миллиарда. "Вместе с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на 3 тысячи рублей в месяц с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи рублей. Увеличение доплат к пенсии коснется более миллиона пожилых людей", – подчеркнул градоначальник.





Собянин добавил, что также увеличенные в два раз пособия смогут получить участники обороны Москвы и юбиляры супружеской жизни. Кроме того, в два раза увеличат соцвыплаты ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий гражданам.

Выступая перед депутатами Мосгордумы, столичный градоначальник предложил также повысить зарплату врачей на 40%. Прежде всего, сказал мэр, департамент здравоохранения Москвы должен проанализировать их реальную нагрузку, и в случае, если она превышает разумные пределы, оперативно принять меры по исправлению ситуации.

"Несмотря на все повышения уровень оплаты труда врачей остается, на мой взгляд, недостаточным", – подчеркнул Собянин. Для увеличения заработной платы работников медицинской отрасли мэр предложил фонду ОМС регулярно индексировать тарифы медстрахования. В ближайшие годы, отметил он, зарплата врачей должна вырасти примерно до 120 тысяч рублей в месяц.

Особое внимание мэр попросил уделить доходам тех медиков, чья зарплата ниже среднего в той или иной больнице или поликлинике. "Прошу департамент здравоохранения, руководителей учреждений медицины внимательно следить за этим", – сказал Собянин.





Таким образом, социальная сфера становится приоритетным направлением в работе столичного правительства. Повышаются выплаты не только ветеранам боевых действий и труженикам тыла, но и малообеспеченным семьям: для них размер детских пособий вырастет в 2-5 раз. Увеличение коснется около 300 тысяч семей.

Также с нового года сразу на три тысячи рублей (на 20%) будут повышены пенсии. Увеличенные выплаты будут получать более миллиона московских пенсионеров. Кроме того, впервые городскую социальную доплату к пенсии получат около 24 тысяч человек.



