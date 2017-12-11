В России три американских консульства возобновили выдачу виз

Три консульства США в России начали выдачу виз. Речь идет о подразделениях дипломатической миссии в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, передает телеканал "360" со ссылкой на "Интерфакс".

Пройти собеседование на визу можно и в Москве, напоминает НСН. Отметим, ранее США радикально сократили число сотрудников дипломатической миссии на территории России.