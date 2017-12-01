Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью
Торжественная церемония состоялась в Ташкенте. За два дня до официального заключения брака молодые люди прошли Никах – мусульманский религиозный обряд, передает телеграм-канал Super. На этой церемонии присутствовали только родные и близкие. Для масштабного торжества организаторы праздника сняли просторный зал, который украсили цветами и светящимися башнями с множеством прожекторов и гигантских люстр. Гостей и молодоженов развлекали звезды узбекской эстрады.
24-летняя невеста была одета в белоснежное платье с длинным шлейфом, которое ей сшил по специальному заказу американский дизайнер ливанского происхождения Рами Кади. Знаменитый модельер лично прилетел в Ташкент, чтобы собрать и подготовить невесту к церемонии. 29-летний жених ограничился традиционным черным смокингом. В отличие от своей возлюбленной, которая несколько раз меняла наряды, Важу весь вечер проходил в одном и том же.
Ганя Усманова недавно окончила Регентский университет в Лондоне, а теперь занимается модой. Племянница миллиардера основала свой бренд одежды Ganya Usman Collection. Европейским образованием объясняется решение Гани провести девичник в стиле сериала "Секс в большом городе".
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