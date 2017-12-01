Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью

Стало известно о свадьбе племянницы бизнесмена Алишера Усманова Гани с теннисистом Важу Узаковым. Спортсмена считают секс-символом Узбекистана.

Торжественная церемония состоялась в Ташкенте. За два дня до официального заключения брака молодые люди прошли Никах – мусульманский религиозный обряд, передает телеграм-канал Super. На этой церемонии присутствовали только родные и близкие. Для масштабного торжества организаторы праздника сняли просторный зал, который украсили цветами и светящимися башнями с множеством прожекторов и гигантских люстр. Гостей и молодоженов развлекали звезды узбекской эстрады.

24-летняя невеста была одета в белоснежное платье с длинным шлейфом, которое ей сшил по специальному заказу американский дизайнер ливанского происхождения Рами Кади. Знаменитый модельер лично прилетел в Ташкент, чтобы собрать и подготовить невесту к церемонии. 29-летний жених ограничился традиционным черным смокингом. В отличие от своей возлюбленной, которая несколько раз меняла наряды, Важу весь вечер проходил в одном и том же.

Публикация от Saya Abdurasulova (@a_sayka) Ноя 30 2017 в 6:37 PST

Ганя Усманова недавно окончила Регентский университет в Лондоне, а теперь занимается модой. Племянница миллиардера основала свой бренд одежды Ganya Usman Collection. Европейским образованием объясняется решение Гани провести девичник в стиле сериала "Секс в большом городе".

Публикация от Malika Djurabekova (@mmalichka) Ноя 30 2017 в 8:48 PST

Публикация от ��Нас Более 195K��Спасибо Всем���� (@svadba_uz) Дек 1 2017 в 7:23 PST