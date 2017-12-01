Из принца Джорджа делают гея

Весь христианский мир должен молиться за то, что будущий наследник престола Англии принц Джордж оказался геем. Об этом заявил шотландский епископ Келвин Холдсворт.

Он уверен, что только при условии гомосексуальности будущего короля Великобритании англиканская церковь разрешит однополые браки. "Помолимся, чтобы Господь благословил принца Джорджа, когда мальчик вырастет, любовь к хорошему молодому человеку", – призывает настоятель монастыря Святой Марии в Глазго.

Такое выступление епископа породило настоящую бурю в англиканской церкви, передает The Guardian. По информации газеты против инициативы отца Келвина выступил бывший духовник королевы Елизаветы II Гэвин Эшенден. Он заявил, что подобные высказывания направлены против английской монархии.

"Молитвы за то, чтобы принц Джордж вырос таким, особенно когда одной из его обязанностей в качестве короля, при достижении соответствующего возраста, будет рождение законного наследника престола могут лишить его конституционных и персональных обязанностей", – заявил преподобный Эшден. Он уверен, что подобные идеи не могут считаться добрыми, и являются глубоко антихристианскими. Святой отец сравнил подобные молитвы с проклятием злой феи из детских сказок.

"Это недоброжелательная и разрушительная молитва. Это богословский эквивалент проклятия злой феи в одной из сказок. Это не христианское и антиконституционное восстание. Это не имеет ничего общего с благословением принца Джорджа", – возмущается преподобный Эшден.

Напомним, ранее сообщалось, что Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам венчаться в храмах: синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому правилу, по которому брак определялся как союз мужчины и женщины.