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Lifestyle

Сонный принц Джордж очаровал Сеть

Принц Джордж. Фото: Pool/Gettyimages.ru
В Сеть попали умилительные фото детей герцога и герцогини Кембриджских, сделанные сразу же после приземления их самолета в Берлине в рамках королевского тура. Сонные принц Джордж и принцесса Шарлотта вызвали приступ умиления у интернет-пользователей.
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Ранним утром 19 июля принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми прилетели из Варшавы в Берлин, откуда позже они отправятся домой. Выйдя из самолета трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта сонливо потирали глаза, что сразу же привлекло внимание журналистов. 

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Заспанный наследник королевской семьи поначалу не хотел выходить из салона самолета. Позже принцу Уильяму все же удалось его уговорить. Журналисты зафиксировали, как Джордж неохотно идет за руку с отцом и постоянно норовит на него свалиться.

Шарлотта держалась бодрее и даже нашла в себе силы улыбнуться перед камерами. Очаровательные малыши сразу же тронули сердца интернет-пользователей. Многие из них отметили, как стильно выглядела вся королевская семья. 

Так, на герцогине Кейт было приталенное платье ярко-синего цвета и изящные бежевые лодочки на шпильке. В тон ее наряду были одеты и малыши. Шарлотта выглядела настоящей куколкой в милом голубом платье с цветочным принтом. Не менее роскошен был и Джордж в голубой рубашке и черных шортиках. 

Фото: Pool/Gettyimages.ru

В ближайшие дни Кейт и Уильям планируют встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также посетить мемориал жертвам холокоста, Бранденбургские ворота и благотворительную организацию "Штрасенкиндер". Вернувшись домой, королевская семья отправится в резиденцию британского посла на прием в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Автор: Рудольф Великолепный19 июля 2017, 16:34

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