Сонный принц Джордж очаровал Сеть

В Сеть попали умилительные фото детей герцога и герцогини Кембриджских, сделанные сразу же после приземления их самолета в Берлине в рамках королевского тура. Сонные принц Джордж и принцесса Шарлотта вызвали приступ умиления у интернет-пользователей.

Ранним утром 19 июля принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми прилетели из Варшавы в Берлин, откуда позже они отправятся домой. Выйдя из самолета трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта сонливо потирали глаза, что сразу же привлекло внимание журналистов.

Заспанный наследник королевской семьи поначалу не хотел выходить из салона самолета. Позже принцу Уильяму все же удалось его уговорить. Журналисты зафиксировали, как Джордж неохотно идет за руку с отцом и постоянно норовит на него свалиться.

Шарлотта держалась бодрее и даже нашла в себе силы улыбнуться перед камерами. Очаровательные малыши сразу же тронули сердца интернет-пользователей. Многие из них отметили, как стильно выглядела вся королевская семья.

Так, на герцогине Кейт было приталенное платье ярко-синего цвета и изящные бежевые лодочки на шпильке. В тон ее наряду были одеты и малыши. Шарлотта выглядела настоящей куколкой в милом голубом платье с цветочным принтом. Не менее роскошен был и Джордж в голубой рубашке и черных шортиках.

В ближайшие дни Кейт и Уильям планируют встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также посетить мемориал жертвам холокоста, Бранденбургские ворота и благотворительную организацию "Штрасенкиндер". Вернувшись домой, королевская семья отправится в резиденцию британского посла на прием в честь дня рождения королевы Елизаветы II.