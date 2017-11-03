Названы главные причины разводов

Американские ученые выяснили, почему чаще всего расстаются супруги. Выводы они сделали на основе многолетнего исследования 355 семейных пар.

Специалисты из Университета Мичигана в течение 16 лет брали интервью у испытуемых, выясняя, из-за чего чаще всего в их отношениях появляются обиды и напряжение. К концу исследования из 355 пар расстались 40%.

Опрос показал, что супруги принимали решение развестись в два раза чаще по инициативе женщины, сообщает ресурс Phys.org. Более того, в большинстве расстающихся пар именно дамы высказывали недовольство семейной жизнью, а мужчины говорили, что их все устраивает в браке.

Специалисты считают, что именно это различие в оценке психологического климата в семье и является главной причиной разводов. По мнению ученых, сильный пол чаще всего недостаточно вкладывается в отношения и не хочет ничего менять в своем поведении.

Также специалисты обратили внимание на то, что мужчины и женщины вступают в брак с совершенно разным настроем. В частности, после женитьбы мужчины обычно идеализируют свои отношения, а дамы, напротив, оценивают их достаточно реалистично. В то же время с возрастом уровень недовольства браком у представителей сильного пола начинает расти.