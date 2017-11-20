Корабль-призрак пристал к берегам Калифорнии

В Сети появилось видео с обломками корабля, которые вынесло на берег Калифорнии. Многие думают, что это русское судно "Любовь Орлова

На ролике, выложенном на YouTube каналом Science Channel, видно как на песчаном пляже лежит остов корабля. Вокруг него собралось множество любопытных, некоторые из которых даже залезли на остатки верхней палубы. Многие СМИ сообщали, что это российский круизный лайнер "Любовь Орлова".

В ролике сообщается, что длина корабля составляла 89 метров. Не смотря на то, что этот параметр соответствует размерам лайнера, авторы видео уверены, что это обломки американского танкера, пропавшего еще в середине 1930-х годов. Корабль под названием SS Monte Carlo строился как грузовое судно, однако стал использоваться для круизов незадолго до того, как исчез с радаров.