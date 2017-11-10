Ученый рассказал о возможной жизни после смерти

Ученый объяснил, почему жизнь после смерти невозможна. К такому выводу он пришел после многолетних изысканий.

Физик Шон Кэррол уверен, что наше сознание неотделимо от тела. Оно формируется благодаря атомам и электронам, которые функционируют только при жизнеспособном организме. Со смертью человека прекращается и их работа.

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"Утверждения, что некоторая форма сознания сохраняется после того, как наши тела погибают и распадаются на свои атомы-составляющие, сталкивается с несколькими непреодолимыми препятствиями: законы физики, лежащие в основе повседневной жизни, полностью поняты. В этих законах не предусмотрена возможность сохранения информации, находящейся в наших мозгах после того, как мы умрем", – приводит The Daily Star слова Кэррола, профессора Калифорнийского технологического института.

Несмотря на заявление Кэролла, многие люди убеждены, что жизнь после смерти существует. Так, ранее группа ученых из американского университета "Уэйк-Форест" назвала смерть человека иллюзией его сознания, а гибель биологической оболочки – галлюцинацией.

По мнению исследователя с медицинского факультета Университета Роберта Ланза, когда человек умирает, его сознание не погибает, а переходит на следующий уровень существования, который пока не доступен для понимания с точки зрения науки. Таким образом американские ученые считают, что количество жизней может быть бесконечным, и люди совершенно напрасно привязываются к своей физической оболочке.