Московский мундеп оправдался за откровенные снимки

Олег Сухов, муниципальный депутат Москвы, не понимает, почему такой ажиотаж в Сети возник из-за давнишних фотографий, на которых он позирует полуголым. Мундеп предложил еще рассмотреть его фото спляжа и посетовал, что не ходил к морю в строгом костюме.

"Продолжает этот депутат размещать фото в полуголом виде, особенно на море. А должен ходить на пляж в костюме, он же депутат", – отметил Олег Сухов в интервью Life.Ru.



Депутат пока не ощутил обрушившейся на него популярности. Он этого и не хочет. Вдобавок юрист нелестно отозвался об отдельных комментаторах его фото без одежды. "Нельзя сказать, что обсуждения меня расстраивают. Я человек взрослый, повидавший. Мне 40 лет. Я привык ко всему относиться спокойно. Я не хочу тратить своё время и силы на прочтение глупых комментариев недалёких людей и переживать из-за них", – отрезал Олег Сухов.

"Удалить фотографии невозможно, если бы это было возможно, я бы это сделал давным-давно. Они же не просто размещены в социальной сети, они лет пять назад разошлись по всему Интернету", – пояснил Олег.

Публикация от Олег Сухов (@advokat.suhov) Сен 17 2017 в 5:47 PDT

По словам юриста, снимки попали в Интернет случайно. Еще пять лет назад он согласился на фотосессию, приуроченную к Международному женскому дню. Имиджмейкером выступил приглашенный специалист в области PR. Акцент делался на спортивной форме.

Публикация от Олег Сухов (@advokat.suhov) Авг 25 2017 в 7:03 PDT

"Пиарщик разместил фотографии на свое усмотрение, не согласовав это. И разместил самые как раз такие откровенные фотографии, которые предназначались не для общего внимания", – рассказал Сухов.

Публикация от Олег Сухов (@advokat.suhov) Май 8 2017 в 12:16 PDT

"Если вы когда-то делали фотосессию, вы, наверное, представляете, что это такое. Это целый день фотосъемки, которая спонтанно может превратиться во что угодно. Ну и попробовали помимо спорта еще и такое, скажем так, ню".

В действительности снимки должны были показать, чего может добиться работая над своим телом человек в возрасте под 40 лет, при этом отдавая основной работе более 12 часов в сутки. При этом не профессиональный спортсмен, который проводит в зале весь день.

"Попробуйте 12 часов в день пахать, а потом прийти и еще позаниматься. Мало кто это вообще сможет сделать, потому что сил вообще нет. Хотелось себе самому доказать, другим показать, чего можно достичь", – рассказал Рен-ТВ Олег Сухов.