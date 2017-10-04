В Турции отыскали настоящую могилу Николая Чудотворца
Археологи из Анталии считают, что нашли настоящее захоронение Николая Чудотворца. Это могила в городе Демре, обнаруженная случайно с помощью современных приборов, пишет турецкое издание Hürriyet.
Ученые продолжили приостановленные было исследования совсем недавно. И почти сразу был обнаружен храм под современной церковью. Чтобы его отыскать, пришлось использовать проникающие радары. Археологи говорят, что храм практически нетронут, но подойти к нему совсем близко пока не представляется возможным: мешают каменные барельефы и мозаики, которые исследователи пытаются сохранить. Продолжающиеся археологические работы дадут в итоге ученым возможность добраться к храмовым основаниям под церковью, чтобы определить, здесь ли еще останки Николая Чудотворца. Вероятность, что тело святого покоится именно здесь, очень высока.
Согласно одной из гипотез, Святого Николая похоронили в одном из храмов города Демре в 343 году. Считается, что Демре построен на руинах Майры, города, в котором и жил Святитель Николай. Позже, в одиннадцатом веке грабители тайно перевезли останки в город Бари в Италии – кстати, именно отсюда в конце весны – начале лета 2017 года в Москву и Санкт-Петербург приезжали мощи Святого Николая.
Археологи из Турции уверены, что тогда тело подменили. По их мнению, сейчас в храме лежат настоящие останки Николая Чудотворца, а много лет назад похитили тело неизвестного священника.
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