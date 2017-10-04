Минобороны пристыдили за пилотку вермахта

На сайте Министерства обороны России обнаружили фото девушки в пилотке верхмата. Неожиданную "находку" сделал депутат Госдумы Алексей Журавлев, рассказавший об этом на своей на своей странице в Facebook.

По его словам, фотографию с портала военного ведомства уже удалили, однако "интернет помнит все". "Какими же надо быть безголовыми "специалистами", чтобы разместить такой кадр на официальном сайте российского военного министерства", – возмутился парламентарий.

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В комментариях к посту, между тем, отметили, что публикация подобной фотографии говорит о "либерализации молодежной политики". По словам одного из пользователей социальной сети, тот, кто разместил снимок девушки в пилотке вермахта, мог сделать это намеренно.

Стоит отметить, что в России использование нацистской символики и атрибутики запрещено законодательно. Тем не менее иногда подобные нарушения происходят, что привлекает внимание со стороны правоохранительных органов.

Так, в 2015 году благодаря действиям прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" по факту продажи в Центральном детском магазине на Лубянке фигурок и бюстов офицеров вооруженных сил нацистской Германии.

Похожий инцидент произошел в Смоленске. Там суд оштрафовал журналистку, которая опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее двор во время Великой Отечественной войны. Проблема в том, что на изображении была видна свастика.