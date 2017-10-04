Бывший спортсмен сменил пол и стал балериной

Бывший английский гонщик сменил пол и стал балериной. Это первый трансгендер, который сдал экзамены в Королевскую академию балета.

"Я так нервничала из-за своего экзамена, который принимали в моей школе танцев экзаменаторы из Королевской академии танцев! Я была убеждена, что провалилась, но узнать, что я сдала, было лучшим чувством в мире", – заявила 37-летняя Софи Ребекка.

Она рассказала, что желание быть балериной определило ее жизнь. В течение многих лет Софи хотела танцевать женские партии, но ей сказали, что ничего не выйдет – она же мужчина. После этого она легла под нож, сообщает New York Post.

Сейчас двухметровая балерина вспоминает о прошлой жизни, в которой ее звали Джеймсом, с улыбкой. "Есть фотографии моих раллийных гонок, стрельбы в тире и прочего типичного мужского поведения, но все это было до того, как я стала женщиной", – говорит она. "Но я была далека от этого и знала с юного возраста, что оказалась в ловушке своего тела и пола".

Два года назад она решила воплотить мечту и начала принимать гормоны. "С момента начала занятий балетом и приема женских гормонов моя жизнь сильно изменилась. Наконец чувствую себя счастливой в своей собственной коже", – сказала Ребекка. Сейчас она тренируется по четыре часа в день, продолжая работать техническим специалистом в автомастерской.

Отметим, что траснгедеры часто избирают творческий путь, однако чаще всего становятся актрисами. Одной из самых известных артисток была Алексис Аркетт, которую при рождении назвали Робертом. Она сыграла в "Криминальном чтиве", "Френки и Джесси", "Зене – королеве воинов".