За критику геев начнут отбирать детей

За критику лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Канаде можно будет лишиться своего ребенка: его заберут из семьи органы опеки. Так что теперь, если ребенок вдруг захочет сменить пол, родители не имеют права его отговаривать, а обязаны поддержать.

Закон действует пока что в одной канадской провинции – Онтарио. Семьи, проповедующие традиционные ценности, уже окрестили его тоталитаристическим. Инициатором принятия закона выступила известный политик по имени Кейтлин Винн, первая женщина-глава правительства провинции. Она же – первый политик Канады, открыто заявившая о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Два года назад Винн представила свои поправки к программе обучения в школах и их успешно приняли. Теперь уроки сексуального образования начинаются у детей в 6-летнем возрасте. К 8-9 годам теперь дети должны знать про секс между людьми одного пола.

Между тем в соседних с Канадой США в последние десятилетия наблюдается резкий рост числа гомосексуалистов. По данным ученых, каждый 11-й американец вступал в однополую связь. Специалисты утверждают, что сейчас доля геев в США одна из самых высоких в мире. Это может быть обусловлено довольно терпимым отношением американского общества к сторонникам однополой любви.

В 2015 году Верховный суд США принял решение разрешить однополые браки на всей территории страны. Тогдашний президент страны Барак Обама приветствовал это решение, назвав его огромным шагом вперед на пути к равноправию.

К радости главы государства и гомосексуалистов присоединилась вся президентская администрация. Так, Белый дом сменил картинку на официальной странице в соцсети Facebook, раскрасив ее в радужные цвета.