За критику геев начнут отбирать детей
Закон действует пока что в одной канадской провинции – Онтарио. Семьи, проповедующие традиционные ценности, уже окрестили его тоталитаристическим. Инициатором принятия закона выступила известный политик по имени Кейтлин Винн, первая женщина-глава правительства провинции. Она же – первый политик Канады, открыто заявившая о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Два года назад Винн представила свои поправки к программе обучения в школах и их успешно приняли. Теперь уроки сексуального образования начинаются у детей в 6-летнем возрасте. К 8-9 годам теперь дети должны знать про секс между людьми одного пола.
Между тем в соседних с Канадой США в последние десятилетия наблюдается резкий рост числа гомосексуалистов. По данным ученых, каждый 11-й американец вступал в однополую связь. Специалисты утверждают, что сейчас доля геев в США одна из самых высоких в мире. Это может быть обусловлено довольно терпимым отношением американского общества к сторонникам однополой любви.
Самым молодым премьер-министром Ирландии стал гей https://t.co/2DuunMV8p9 #news #новости #Ирландия #министр #гомосексуалист #ориентация— Vse42.ru (@Vse42ru) 14 июня 2017 г.
В 2015 году Верховный суд США принял решение разрешить однополые браки на всей территории страны. Тогдашний президент страны Барак Обама приветствовал это решение, назвав его огромным шагом вперед на пути к равноправию.
К радости главы государства и гомосексуалистов присоединилась вся президентская администрация. Так, Белый дом сменил картинку на официальной странице в соцсети Facebook, раскрасив ее в радужные цвета.
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