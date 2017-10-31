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Общество

Как вычислить мужскую измену

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Время от времени любая, даже весьма успешная женщина задается вопросом о том, не завел ли ее благоверный любовницу. Эксперты в области супружеских измен рассказали, какие признаки помогут вычислить, есть ли у мужчины кто-то на стороне.
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Исполнительный директор компании по расследованию неверности Lipstick Investigations Дэвид Кинг рассказал о том, в какой момент женщине пора бить тревогу. По словам эксперта, представительницы слабого пола в 80% случаев интуитивно чувствуют, что любимый человек им изменяет, передает телеканал "360". 

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Вместе с тем существуют вполне конкретные признаки неверности. В частности, отметил Кинг, в случае интрижки на стороне мужчина начинает больше красоваться у зеркала, тщательнее следить за собой – дольше бриться, выбирать одежду или начать вдруг пользоваться парфюмом. По словам эксперта, если вы заметили за партнером изменения такого рода – скорее всего, он завел любовницу. 

Еще одним признаком неверности может быть появление частных и странных сообщений в телефоне мужчины. Насторожить должно и то, что супруг неожиданно установил пароль на свой смартфон или старается не оставлять его в другой комнате без присмотра.  

Кинг посоветовал дамам обратить внимание на эмоциональное состояние супруга. Изменщик часто пребывает в плохом настроении и ищет повод уйти из дома. Эксперт отметил, что неверный мужчина в принципе старается как можно меньше времени проводить с семьей, выдумывая поводы для "задержки на работе" или долгой "прогулки".

Автор: Рудольф Великолепный31 октября 2017, 10:01

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