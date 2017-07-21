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Lifestyle

Что толкает молодежь на измену

Фото: GLOBAL LOOK press
Ни для кого не секрет, что в парах со стажем страсть угасает, поэтому измены – явление вполне логичное. Но что толкает на предательство юных и пылких возлюбленных? Ответ на этот вопрос дают ученые из Университета Теннесси.
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Исследователи провели опрос среди 104 респондентов в возрасте около 22 лет. Их попросили назвать причины, которые толкнули их на измену любимым, пишет Allure. 

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В итоге 76 опрошенных заявили, что искали любовь на стороне из-за того, что не были удовлетворены текущими отношениями – в плане секса или же общения. Так, 23 человека признались, что походы "налево" помогли им в поиске собственной идентичности, а также обретению независимости. 

Меньше всего было тех, кто пошел на предательство любимого под влиянием алкоголя или сильного сексуального желания. На основе полученных результатов специалисты сделали вывод, что измена в молодом возрасте – своеобразный способ взросления. 

Именно таким образом юноши и девушки изучают себя, а также осознают, чего на самом деле они хотят от жизни. "Развивающаяся взрослость" – это уникальный этап становления, когда молодые люди пытаются найти себя, и очень важно учитывать этот контекст неверности", – подчеркнул ведущий автор работы Джерик Норон.   

Автор: Рудольф Великолепный21 июля 2017, 11:07

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