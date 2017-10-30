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Общество

Как правильно выбрать репетитора для ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press
Рано или поздно почти каждый родитель сталкивается с необходимостью нанять для своего ребенка репетитора. Dni.Ru рассказывают, как найти подходящего преподавателя и сколько это может стоить.
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Чаще всего к услугам репетитора родители обращаются в двух случаях: если у ребенка падает успеваемость в школе или наступает пора готовиться к экзаменам. Найти подходящего преподавателя сейчас можно не только через знакомых.

В школе

В первую очередь стоит обратиться за помощью к классному руководителю или школьным учителям. Они могут сами откликнуться на ваше предложение или кого-то посоветуют. Самое главное, чтобы у школьника были хорошие отношения с преподавателем – от этого будет зависеть продуктивность занятий.

Фото: GLOBAL LOOK press

На родительских собраниях

Помочь с поиском репетитора могут родители одноклассников. Плохая успеваемость – не единичный случай, скорее всего, у многих уже был опыт общения с преподавателями и есть контакты. Если вы нечасто присутствуете на собраниях, обратитесь за помощью в родительском чате или социальных сетях.

В вузах и школах дополнительного образования

Этот вариант подойдет школьникам старших классов. Во многих университетах открыты подготовительные курсы для абитуриентов, где преподаватели готовят к вступительным и выпускным экзаменам. Сильными считаются курсы при МГУ, МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ.

Фото: GLOBAL LOOK press

Найти образовательный центр, где готовят к сдаче ЕГЭ, можно в Сети. Выбирая учебный центр или курсы при вузе, следует почитать отзывы о них или посетить пробное занятие. После урока спросите у ребенка, что нового он узнал, понравилась ли ему атмосфера в классе. На основании его ответов будет проще принять решение.

Основной минус подготовительных курсов в том, что это групповые занятия, от которых не стоит ждать индивидуального подхода к ребенку. Зато, как правило, они доступнее занятий с репетитором: цены в Москве варьируются от 7 000 до 240 000 рублей за девять месяцев групповых занятий.

В интернете

Если групповые занятия вы не рассматриваете, а найти репетитора по знакомым так и не удалось, обратитесь за помощью к онлайн-сервисам: YouDo.com, Ucheba.ru, Repetitors.info, Upstudy, FreeTeachers.ru, TutorOnline.ru и другие. На многих доступно ранжирование по дисциплинам, ценам и рейтингу преподавателей. Выбрать репетитора можно самостоятельно или после консультации с менеджером компании.

Сколько это стоит

Урок английского на дому в среднем по Москве обходится в 1 000 – 1 500 рублей, занятие русским языком – 750 – 1 500 рублей, а математикой или химией – 1 500 – 2 000 рублей. В Санкт-Петербурге цены отличаются, но не сильно, а вот в регионах репетитора можно найти в разы дешевле.

Сейчас ничто не мешает найти преподавателя из другого города и заниматься с ним удаленно, например, по Skype. Услуги таких репетиторов, как правило, обходятся дешевле. У дистанционного обучения есть еще один плюс — нет необходимости тратить по два часа на дорогу.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но есть и минусы. Часто занятия дома, в привычной обстановке, расхолаживают и мешают сконцентрироваться. После нескольких занятий стоит обсудить с учителем подходящее для вашего ребенка время и формат уроков и периодически интересоваться его успехами.

Чтобы найти репетитора, который действительно поможет школьнику подтянуть знания, важно обозначить цель, которую ребенок должен достичь. Например, не просто подтянуть английский, а набрать 100 баллов TOEFL. Таким образом репетитор будет знать, на чем акцентировать внимание, а вам будет легче оценивать результат. 

30 октября 2017, 18:32

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