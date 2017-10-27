Почему Назарбаев отказывается от кириллицы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Поэтапный переход должен завершиться в 2025 году. Эксперты между тем отмечают, что подобный шаг – скорее всего, пиар-акция, направленная на внешнего "потребителя".

В соответствии с президентским указом, правительство республики создаст национальную комиссию по переводу алфавита на латинскую графику. "Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает", – заявил Назарбаев на встрече с главой своей администрации Адильбеком Джаксыбековым и его первым заместителем Маратом Тажиным.

Обсуждение вопроса по переходу на латиницу было начато в Казахстане полгода назад. Концепция реформы отражена в стратегии "Казахстан-2050", которая была принята около пяти лет назад. В целом переход от кириллицы к латинскому алфавиту должен завершиться в республике к 2025 году.

При этом часть экспертного сообщества в Казахстане полагает, что глава республики блефует. Так, по словам руководителя аналитической службы Real politik Талгата Мамырайымова, план нереализуем. Дело в том, полагает эксперт, что на это выделено слишком мало денег.

Аналитик уверен: заявления о переходе на латиницу – пиар-ход и отвлекающий маневр. "В последнее время в нашей стране развиваются такие события, которые указывают на то, что Назарбаев не сможет реализовать свой план по передаче власти преемникам без поддержки Запада", – заявил Мамырайымов газете "Взгляд".

По его словам, 77-летний казахский лидер понимает, что возглавляемая им республика может оказаться в эпицентре противостояния России и Запада. И своей идеей с переходом на латиницу Назарбаев пытается заигрывать с Европой и США, резюмировал политолог.





В 1928 году в СССР был введен единообразный алфавит для народов Средней Азии на основе латиницы. В 1940 году он был заменен на кириллицу. После распада Советского Союза в Узбекистане и Туркменистане, а также в Азербайджане алфавит вновь был переведен на латиницу.

