Казахстан "оттяпал" кусок российской территории

Государственное информационное агентство Казахстана "Казинформ" опубликовало карту республики, где в ее составе находятся пограничные с Казахстаном территории России. Кроме того, авторы карты "присоединили" к республике некоторые находящиеся в составе Китая и Узбекистана земли.

На иллюстрации граница Казахстана проходит по территориям Оренбургской и Омской областей России, Ташкентской области Узбекистана, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает издание Regnum. К карте был добавлен текст, который посвящен модернизации казахского языка, в том числе его переводу с кириллицы на латиницу.

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Впрочем, чуть позже карта с сайта "Казинформ" была удалена и оказалась недоступна. Тем не менее, первоначальное изображение веб-страницы в настоящий момент доступно в кеш Google.

Напомним, в начале этого года глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва никогда не ставила вопрос о возвращении принадлежащих Казахстану земель России. Так парламентарий прокомментировал высказывания своего коллеги Павла Шперова о том, что Москва должна защищать интересы соотечественников за рубежом, в том числе тех, кто проживает в Казахстане.

Национально-государственное строительство на казахских землях началось с установлением на территории Средней Азии советской власти. В результате территориального размежевания в 1925 году была создана Казакская автономная советская социалистическая республика (Казакская АССР). В феврале 1936 года Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР. В декабре того же года ей был придан статус одной из союзных республик в составе СССР.

