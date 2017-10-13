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Общество

Молодоженов жестоко наказали за оральный секс

Фото: GLOBAL LOOK press
Греческие священники запретили иностранцам играть свадьбу на острове Родос. Поводом для такого решения стали шокирующие фотографии новобрачных
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Молодая пара из Англии сочеталась браком в одном из греческих монастырей. Вскоре жених, Мэтью Лунн опубликовал у себя на странице в Facebook фотоотчет с церемонии. Среди множества стандартных свадебных кадров, был один, который поразил общественность.

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На фотографии Мэтью стоит спиной, перед ним на коленях его жена Карли. Он закатал рукава рубашки и вскинул руку в торжествующем жесте. Казалось бы, обычный кадр, но есть одно "но": штаны и трусы мужчины спущены до лодыжек, а девушка не просто стоит на коленях, а сексуально удовлетворяет своего жениха.

Фото набрало популярность в сети, и его увидел главный епископ Родоса Кирилл. Он был возмущен снимком и запретил всем английским парам сочетаться браком в монастыре Святого Павла, крупнейшем на острове. За проступок одной пары греческий священник наказал всех британцев.

Гиоргос Элефтериу, президент местной общины Линдоса на Родосе, сказал Daily Mail: "Мы греки, и мы дорожим нашими традициями и святостью наших религиозных мест. Мы не можем допустить, чтобы подобное отвратительное поведение повторилось еще раз.  Сотни будущих невест звонят мне в слезах и просят отменить решение, однако епископ остается непреклонен".

"Позор на голову этой парочки! Попробовали бы они сделать подобное у себя дома. Напротив английской часовни, еврейской синагоги или мусульманской мечети. Да им отрезали головы!", – возмущается Гиоргос Элефтериу.

Множество англичан теперь проклинают чету Луннов. Помимо разрушения мечты о свадьбе на Родосе, из-за бесстыжей парочки британцы теряют и большие деньги. Средняя цена свадьбы на острове, вместе с перелетом из Англии, стоит около 40 тысяч фунтов – это больше трех миллионов рублей.  

Автор: Михаил Войцеховский13 октября 2017, 20:05

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