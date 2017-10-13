Ревнивая женщина закидала мужа-изменщика фекалиями
Разлад в семье супругов наступил в тот момент, когда 56-летняя Дебора узнала, что муж ей изменяет. Обман женщина раскрыла после того, как получила по почте карту постоянного клиента от сети отелей Holiday Inn. Жительница графства Кент провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что ее 65-летний муж Джеффри Мулкристон регулярно наведывался в гостиницу для встреч с проститутками.
По подсчетам Деборы, за пять лет любвеобильный мужчина переспал с 200 дамами легкого поведения, передает Life.ru. Разгневанная женщина рассталась с супругом, но обида от этого не прошла. В течение следующих нескольких месяцев Дебора начала изощренно мстить Джеффри.
Так, она атаковала своего бывшего полутора тысячами сообщений, где в большинстве случаев спрашивала, почему проститутка использовала одну из ее секс-игрушек. Также женщина призналась в том, что очень зла на мужа, и назвала его главным извращенцем города.
Однако на этом преследования Джеффри не закончились. Дебора отправила фотографии мужа в обнаженном виде одному из его коллег, а также закидала изменщика собачьими фекалиями. После этого мужчина не выдержал и подал на супругу заявление в полицию.
Однако в зале суда Дебора заявила, что не причинила мужу никакого вреда. "Если бы я хотела причинить ему боль, я бы отрезала ему яйца и носила их как серьги", – иронично заметила она. Суд приговорил женщину к 150 часам исправительных работ, а также запретил приближаться к Джеффри. Моральную компенсацию Дебора выплачивать не будет, так как супруги до сих пор делят имущество.
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