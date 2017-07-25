Что удерживает россиян от развода

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Российский государственный социальный университет (РГСУ) провели совместное исследование, в ходе которого в 2015 и 2016 годах были опрошены две тысячи человек в возрасте от 17 до 30 лет. Оно показало, что у 21% молодых семей надежды на семейное счастье не оправдались.

Специалисты выяснили, что у большинства респондентов брак все-таки является благополучным (79%). Те же, кто считает, что их семья может распасться, не спешат разводиться из-за детей. Именно беспокойство об их будущем удерживает 53% россиян от развода.

О собственном будущем в случае разрыва отношений тревожатся 30% опрошенных. Жилищная проблема не дает развестись 10% респондентов. А 7% сказали, что не расходятся из-за мнения окружающих, боязни остаться одинокими и из-за отсутствия сексуального партнера, сообщает газета "Известия".

Значимой причиной для разрыва отношений является супружеская измена. Понять и простить партнера готовы лишь 3% опрошенных. Но большинство респондентов (42%) сказали, что не стали бы жить с изменщиком, 6% ответили бы на измену изменой, а 20% поступили бы по обстоятельствам.

Несмотря на неприятие измен, 22% опрошенных молодых людей не готовы мириться с ограничением личной свободы, 41% респондентов могут развестись из-за постоянных критических замечаний, а еще 10% не приемлют навязывания мнения "второй половины". А физического насилия боятся только 5% жен и мужей.

Основной мотив для вступления в брак у современных молодых людей — это любовь (82%). А 86% не считают ненужным заключать брачный договор. Вместе с тем, 5–6% объяснили создание семьи желанием иметь детей, 3% опрошенных заявили, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету.

"Основной мотив для создания семьи — потребность в близком человеке. На первом месте для молодых супругов любовь и забота", — пояснила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева. Также она отметила, что молодежь высказывает традиционные взгляды на создание семьи. Однако, прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнера.