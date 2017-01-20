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Глава Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец
Танцевальными движениями чрезмерно активный посетитель Сбербанка мог пытаться скоротать время в очереди. Впрочем, как слало известно, стоять до конца ему не потребовалось. В отделение прибыли сотрудники полиции, которые задержали молодого человека, мешавшего другим клиентам банка, для дальнейшего разбирательства, передает Life.ru.
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Глава Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес
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