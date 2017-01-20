Клиент Сбербанка устроил в очереди танец

В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек не трезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец.

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