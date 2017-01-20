Значение имени Алексей

Имя Алексей происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает "защитник". Мужчина с таким именем действительно становится настоящей опорой для своей семьи и друзей.

В древней Византии, откуда произошло имя Алексей, в средние века так называли императоров. Его история получила свое продолжение в России – это имя носили многие представители царской династии Романовых. Святым покровителем мужчин с таким именем является святой Алексий – человек Божий, почитаемый как в православной, так и в католической церквях.

В детстве Леша миролюбивый и доброжелательный мальчик. При этом он весьма честолюбив. Для Алексея жизненно важно в любом начинании добиться самых лучших результатов. Однако родителям следует приложить усилия, чтобы пробудить в мальчике активную жизненную позицию, иначе от бездеятельности и праздности он может облениться.

Алексей всегда доброжелательно общается с людьми. Он предпочитает оказывать помощь, нежели просить о ней у других. Такой мужчина в полном соответствии со значением своего имени всегда готов встать на защиту женщин.

С новым годом, друзья!!! Фото опубликовано Алексей Немов (@alexey_nemov) Дек 31 2013 в 3:59 PST

Это очень ответственный, порядочный и честный человек. При этом Леша скромен и не рвется к лидерству любой ценой. У него отличное чувство юмора, поэтому он желанный гость в любой компании.



Алеша лучше всего проявляет себя на точной и ответственной работе. Любое дело он доводит до конца. Но критику свой адрес, особенно незаслуженную, он порой воспринимает чрезмерно болезненно. Если его обидеть, в ответ он может быть излишне резким.

У обладателя этого имени высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Алексей с одинаковым успехом может реализовать себя как в точных науках, так и в искусстве. При этом у него много шансов добиться высокого положения в обществе.

Любимое детское увлечение Алексея в будущем часто становится его профессией. Леша, любящий рисовать, со временем вырастает в известного художника. А его тезка, который в детстве собирал модели яхт, вероятнее всего, станет кораблестроителем. Причиной тому все та же присущая Алексею основательность и стремление во всем идти до победного конца.

Известный музыкант и актер, посол доброй воли ООН, победитель проекта "Лед и пламень", представитель России на конкурсе Евровидение-2011 Алексей Воробьев увлекся музыкой еще в раннем детстве. Он окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Во время учебы он постоянно принимал участие в различных российских и международных конкурсах и неоднократно побеждал в них.

Помимо музыки, будущий артист очень любил футбол, играл за юношескую сборную Тулы. И в спорте молодой человек также добился успехов – он стал лучшим бомбардиром, а его команда – региональным чемпионом. По мнению Воробьева, спорт и сцену роднит между собой одинаковый накал эмоций и стремление побеждать.

Примечательно, что все трюки в своих кинофильмах Воробьев стремится выполнять самостоятельно. Певец увлекался экстремальным вождением и мотоспортом. Эти навыки помогли ему в одном из эпизодов выполнить такой сложный даже для профессионала трюк, как прыжок с четвертого этажа и горение.

Поверни телефон вверх ногами �� и увидишь огромный бушующий океан, пену и волны �� ���� Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Янв 8 2017 в 9:50 PST

Однообразная работа Алексею не по душе, но тем не менее он будет ее старательно выполнять. Но все-так главный критерий при выборе профессии для Леши – ее увлекательность. Если он всецело поглощен своим делом и может реализовать в нем свои творческие способности, его ждет успех. Алексей может стать хорошим актером или писателем.

При желании он сможет добиться успехов и в спорте, и в бизнесе, и в производстве. Такой мужчина не рвется в начальники, но если все же им становится, то выполняет свои обязанности руководителя функции грамотно и ответственно. Он неизменно пользуется уважением как у вышестоящего руководства, так и у подчиненных.

В своих отношениях с женщиной на первое место Алексей ставит честность и доверие друг к другу. Он способен на глубокую и страстную любовь.

Он не мучает свою избранницу беспричинной ревностью. Однако спутнице Алексея следует помнить: подорвав доверие любимого человека однажды, она потеряет его навсегда.

Прежде чем жениться, Алексей тщательно обдумывает этот шаг. Он может встречаться со своей невестой несколько лет, прежде чем сделать ей предложение. Часто в брак он вступает уже после 30 лет.

В жены Алеша выбирает аккуратную и ухоженную барышню, а неряшливых девушек избегает. Он активно участвует в воспитании детей. В конфликтных ситуациях всегда принимает сторону супруги, поддерживает и защищает ее, даже если она неправа.

Выступление четырехкратного олимпийского чемпиона по гимнастике Алексея Немова на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году омрачено оглушительным скандалом. Тогда Алексей прибыл на игры в статусе лидера сборной России. Забыв о недавней травме, он продемонстрировал высочайший класс исполнения и сложность программы. Но, несмотря на невероятную сложность выступления Немова судейские оценки были явно занижены.

Зрители, возмущенные таким поведением арбитров, стоя аплодировали нашему гимнасту, выражая ему свою поддержку. При этом не согласная с решением судей публика в течение 15 минут непрерывно свистела и кричала, не давая выступить следующему спортсмену. В результате впервые в истории спортивной гимнастики оценки были изменены.

Зрители успокоились только после личной просьбы Немова. Позже судейский состав также был частично изменен, а гимнаст получил официальное извинение. Примечательно, что этот конфликт до сих пор остается беспрецедентным случаем в истории спорта.

У обладателя имени Алексей обычно хорошее здоровье. Однако его "ахиллесовой пятой" является желудочно-кишечный тракт, поэтому с юных лет Леше необходимо следить за правильным питанием.

Примечательно, что Алексей, появившийся на свет в зимние или осенние месяцы, отличается более волевым характером. А вот Леша, родившийся в жаркие летние месяцы, бывает чрезмерно упрям.

По мнению астрологов, Алексей будет счастлив в браке с Анастасией, Анжелой, Анной, Варварой, Ларисой, Любовью, Надеждой, Светланой. У него намного меньше шансов построить крепкую семью с Верой, Оксаной, Тамарой, Юлией.