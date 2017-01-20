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Значение имени Алексей

Алексей Воробьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Имя Алексей происходит от греческого Алексиос, что в переводе означает "защитник". Мужчина с таким именем действительно становится настоящей опорой для своей семьи и друзей.
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В древней Византии, откуда произошло имя Алексей, в средние века так называли императоров. Его история получила свое продолжение в России – это имя носили многие представители царской династии Романовых. Святым покровителем мужчин с таким именем является святой Алексий – человек Божий, почитаемый как в православной, так и в католической церквях.

В детстве Леша миролюбивый и доброжелательный мальчик. При этом он весьма честолюбив. Для Алексея жизненно важно в любом начинании добиться самых лучших результатов. Однако родителям следует приложить усилия, чтобы пробудить в мальчике активную жизненную позицию, иначе от бездеятельности и праздности он может облениться.

Алексей Кортнев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Алексей всегда доброжелательно общается с людьми. Он предпочитает оказывать помощь, нежели просить о ней у других. Такой мужчина в полном соответствии со значением своего имени всегда готов встать на защиту женщин.

С новым годом, друзья!!!

Фото опубликовано Алексей Немов (@alexey_nemov)

Это очень ответственный, порядочный и честный человек. При этом Леша скромен и не рвется к лидерству любой ценой. У него отличное чувство юмора, поэтому он желанный гость в любой компании.

Алеша лучше всего проявляет себя на точной и ответственной работе. Любое дело он доводит до конца. Но критику свой адрес, особенно незаслуженную, он порой воспринимает чрезмерно болезненно. Если его обидеть, в ответ он может быть излишне резким.

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

У обладателя этого имени высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Алексей с одинаковым успехом может реализовать себя как в точных науках, так и в искусстве. При этом у него много шансов добиться высокого положения в обществе.

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Любимое детское увлечение Алексея в будущем часто становится его профессией. Леша, любящий рисовать, со временем вырастает в известного художника. А его тезка, который в детстве собирал модели яхт, вероятнее всего, станет кораблестроителем. Причиной тому все та же присущая Алексею основательность и стремление во всем идти до победного конца.

Известный музыкант и актер, посол доброй воли ООН, победитель проекта "Лед и пламень", представитель России на конкурсе Евровидение-2011 Алексей Воробьев увлекся музыкой еще в раннем детстве. Он окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Во время учебы он постоянно принимал участие в различных российских и международных конкурсах и неоднократно побеждал в них.

Алексей Воробьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Помимо музыки, будущий артист очень любил футбол, играл за юношескую сборную Тулы. И в спорте молодой человек также добился успехов –  он стал лучшим бомбардиром, а его команда – региональным чемпионом. По мнению Воробьева, спорт и сцену роднит между собой одинаковый накал эмоций и стремление побеждать.

Примечательно, что все трюки в своих кинофильмах Воробьев стремится выполнять самостоятельно. Певец увлекался экстремальным вождением и мотоспортом. Эти навыки помогли ему в одном из эпизодов выполнить такой сложный даже для профессионала трюк, как прыжок с четвертого этажа и горение.

Поверни телефон вверх ногами �� и увидишь огромный бушующий океан, пену и волны �� ����

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow)

Однообразная работа Алексею не по душе, но тем не менее он будет ее старательно выполнять. Но все-так главный критерий при выборе профессии для Леши – ее увлекательность. Если он всецело поглощен своим делом и может реализовать в нем свои творческие способности, его ждет успех. Алексей может стать хорошим актером или писателем.

Алексей Баталов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

При желании он сможет добиться успехов и в спорте, и в бизнесе, и в производстве. Такой мужчина не рвется в начальники, но если все же им становится, то выполняет свои обязанности руководителя функции грамотно и ответственно. Он неизменно пользуется уважением как у вышестоящего руководства, так и у подчиненных.

Алексей Миллер. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool 

В своих отношениях с женщиной на первое место Алексей ставит честность и доверие друг к другу. Он способен на глубокую и страстную любовь.

Он не мучает свою избранницу беспричинной ревностью. Однако спутнице Алексея следует помнить: подорвав доверие любимого человека однажды, она потеряет его навсегда.

Алексей Рыбников. Фото: GLOBAL LOOK press/Lev Sherstennikov

Прежде чем жениться, Алексей тщательно обдумывает этот шаг. Он может встречаться со своей невестой несколько лет, прежде чем сделать ей предложение. Часто в брак он вступает уже после 30 лет.

В жены Алеша выбирает аккуратную и ухоженную барышню, а неряшливых девушек избегает. Он активно участвует в воспитании детей.  В конфликтных ситуациях всегда принимает сторону супруги, поддерживает и защищает ее, даже если она неправа.

Алексей Булдаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev

Выступление четырехкратного олимпийского чемпиона по гимнастике Алексея Немова на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году омрачено оглушительным скандалом. Тогда Алексей прибыл на игры в статусе лидера сборной России. Забыв о недавней травме, он продемонстрировал высочайший класс исполнения и сложность программы. Но, несмотря на невероятную сложность выступления Немова судейские оценки были явно занижены.

Алексей Немов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf

Зрители, возмущенные таким поведением арбитров, стоя аплодировали нашему гимнасту, выражая ему свою поддержку. При этом не согласная с решением судей публика в течение 15 минут непрерывно свистела и кричала, не давая выступить следующему спортсмену. В результате впервые в истории спортивной гимнастики оценки были изменены.

Зрители успокоились только после личной просьбы Немова. Позже судейский состав также был частично изменен, а гимнаст получил официальное извинение. Примечательно, что этот конфликт до сих пор остается беспрецедентным случаем в истории спорта.

У обладателя имени Алексей обычно хорошее здоровье. Однако его "ахиллесовой пятой" является желудочно-кишечный тракт, поэтому с юных лет Леше необходимо следить за правильным питанием.

Примечательно, что Алексей, появившийся на свет в зимние или осенние месяцы, отличается более волевым характером. А вот Леша, родившийся в жаркие летние месяцы, бывает чрезмерно упрям.

Алексей Глызин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

По мнению астрологов, Алексей будет счастлив в браке с Анастасией, Анжелой, Анной, Варварой, Ларисой, Любовью, Надеждой, Светланой. У него намного меньше шансов построить крепкую семью с Верой, Оксаной, Тамарой, Юлией.

20 января 2017, 14:43

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