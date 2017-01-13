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Общество

Мать убитой девочки ищет няню Бобокулову

Гюльчехра Бобокулова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Екатерина Мещерякова, мать убитой няней девочки-инвалида, требует от прокуратуры раскрыть ей местонахождение Гюльчехры Бобокуловой. Вопреки решению суда, она считает, что воспитательница совершила преступление сознательно.
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Мать девочки считает освобождение Гюльчехры Бобокуловой от уголовной ответственности "незаконным и несправедливым". По ее словам, у няни "были намерения убить всю семью".

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Няне-убийце Гюльчехре Бобокуловой вынесли приговор

"Мне отказано в праве получать информацию о Бобокуловой, об исполнении приговора, при этом Бобокулову могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда", – заявила Екатерина Мещерякова.

Она считает, что прокуратура должна проверить результаты медицинского освидетельствования Бобокуловой в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского, согласно которым няня была признана невменяемой. Мещерякова просит пересмотреть решение суда.

По словам мамы убитой девочки, Бобокулова прожила вместе с семьей около двух лет, на протяжении которых она казалась семье Мещеряковых адекватным и жизнерадостным человеком. При этом она отметила, что няня сильно изменилась после поездки в родной Узбекистан в период новогодних праздников 2016 года для замены паспорта.

Екатерина Мещерякова сообщила, что Гюльчехра Бобокулова вела активную переписку в социальной сети "Одноклассники" и интересовалась новостями из Сирии и Ирака. При этом она спрашивала у мамы убитой девочки о террористической группировке "Аль-Каида".

Примечательно, что видеозаписи убийства ребенка не сохранились, хотя в квартире были установлены рабочие камеры видеонаблюдения. После задержания Бобокуловой маме ребенка начали поступать сообщения с угрозами в социальных сетях.

Напомним, утром, 29 февраля 2016 года, когда родители Мещеряковой-младшей ушли на работу, а старший сын отправился в школу, Гюльчехра Бобокулова заточила заранее приготовленный нож и отрезала ребенку голову со словами "Аллах велик". Позднее няня заявит на слушании суда, что убить девочку ей на таджикском языке приказал мужской голос в голове. 

После этого Бобокулова упаковала голову ребенка в сумку, подожгла квартиру и пошла к станции метро "Октябрьское поле". Там она начала размахивать головой ребенка, угрожая совершить теракт. "Она должна была сказать, что это месть Путину за сирийских, палестинских и иракских детей, а также она должна была объяснить Рамзану Кадырову, что люди, воюющие в Сирии, свои мусульмане и с ними надо мирно решать все вопросы", – рассказал один из следователей. Позднее, согласно приговору суда, она была отправлена на принудительное лечение на родину в стационар.

Автор: Константин Улюкаев13 января 2017, 17:25

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