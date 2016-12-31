Новые тренды феминизма

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Флешмоб "Я не боюсь сказать"
Изначально акцию, посвященную жертвам сексуального насилия, инициировала в соцсетях украинская активистка Анастасия Мельниченко. Девушка поделилась с пользователями своим травматичным опытом и призвала всех, кто пережил подобное, перестать обвинять себя в случившемся. Признание блогерши запустило целую лавину душещипательных женских историй об изнасиловании.
Очень быстро флешмоб под хештегом "янебоюсьсказать" добрался и до России. Оказалось, что масштаб проблемы огромен. Судя по количеству страшных историй, каждая вторая женщина подверглась грубому нарушению своих физических границ. Более того, акция нашла отклик и в сердцах мужчин, которые, быть может, впервые всерьез задумались о том, к каким душевным травмам приводит игнорирование женского "нет".
Впрочем, у флешмоба нашлись и ярые противники. Так, некоторые эксперты заявили, что акция приводит к повторной травматизации жертв насилия, а также тех, кто просто читает их истории. Многие пользователи соцсетей обвинили участниц флешмоба в формировании негативного образа мужчины-агрессора. В любом случае, именно благодаря "янебоюсьсказать" общество впервые открыто признало, что в изнасиловании виноват насильник, а не жертва.
Скандал вокруг женского обрезания
Вторым важным событием в мире российского феминизма стал доклад, опубликованный фондом "Правовая инициатива по России" о практике женского обрезания в Дагестане. Новость о том, что в стране до сих пор есть места, где девочки насильно подвергаются жестокой и бессмысленной хирургической операции, вызвала мощный резонанс в обществе.
Комментируя доклад, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил, что подобная практика помогает усмирить "женскую прыть" и неплохо было бы сделать обрезание всем женщинам. Однако мнение муфтия резко раскритиковали депутаты, медики и знаменитости, заявившие, что взрослые не имеют право распоряжаться телами несовершеннолетних детей и подвергать их здоровье риску.
Символически разрешила бурную дискуссию в пользу женщин депутат и оперная певица Мария Маскакова. Именно она внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за женское обрезание. Согласно документу, максимальное наказание за это преступление – десять лет тюрьмы.
Попытка запретить аборты
Хирургическое прерывание беременности уже давно является объектом многочисленных этических, моральных и юридических споров. Однако в 2016 году общество особенно рьяно спорило по этому поводу.
Скандал разразился после того, как Патриарх Кирилл призвал полностью запретить аборты в России. По мнению главы РПЦ, за эмбрионом необходимо закрепить статус человека и, соответственно, защищать его права так же, как и права рожденных детей.
Мнение Кирилла буквально раскололо общество на две части. Некоторые известные личности, а также медики и сексологи поддержали патриарха, отметив, что подобный закон защитит женщин от необдуманного шага и, в целом, повысит демографический уровень в стране.
Однако большинство экспертов и звезд шоу-бизнеса выступили против вмешательства закона в интимную жизнь женщины. В частности, по их мнению, запрет абортов приведет к всплеску нелегальных операций такого рода, а также спровоцирует у женщин депрессивные расстройства и даже суицидальные мысли. Опрос ВЦИОМ также показал, что большинство россиян против того, чтобы государство запретило хирургическое прерывание беременности.
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