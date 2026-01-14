Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма

Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма
2099

Популярная актриса вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о пугающем происшествии, которое случилось с ней по дороге в Тюмень.

Эвелина Бледанс, приехавшая на Урал с гастролями спектакля "Любовь и голуби", оказалась в центре опасной ситуации на федеральной магистрали. Инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 12 января, когда артистка направлялась в город в разгар непогоды. Дорога была окутана густой темнотой, а видимость из-за метели оставляла желать лучшего.

Удар из темноты

По информации KP.RU, во время движения произошло столкновение с оленем. В тот момент в машине находилась сама Эвелина и ее коллеги по сцене. Как призналась актриса в своем Telegram-канале, удар был настолько неожиданным, что в первые секунды никто даже не осознал масштаб случившегося.

"Мы доехали, мы в Тюмени. По дороге сбили оленя. Было так темно, что даже сразу не поняли, задели его или нет", — поделилась Бледанс в видеообращении.

Несмотря на пугающие обстоятельства, артистке удалось сохранить самообладание, хотя последствия для автомобиля оказались весьма заметными.

Кто виноват в случившемся

Позже выяснилось, что водитель Эвелины не совершал роковой ошибки. Оказалось, что несчастное животное сбил другой автомобилист незадолго до их появления на этом участке пути. Машина знаменитости получила повреждения фары и крыла, но, к счастью, сама актриса и ее спутники не получили ни царапины.

Тяжелый путь занял более семи часов, и пережитый стресс мог негативно сказаться на состоянии звезды. Чтобы прийти в себя после аварии и долгой дороги перед выходом на сцену, Эвелине пришлось искать способ быстро восстановить силы.

Спасение после пережитого стресса

Сразу по прибытии в Тюмень актриса отправилась в местный массажный салон. Сеанс терапии помог ей расслабиться и подготовиться к выступлению в Тюменской филармонии, которое прошло с большим успехом. Бледанс поблагодарила фанатов за поддержку и добрые слова, которые помогли ей пережить этот непростой вечер.

Несмотря на дорожное происшествие, гастрольный график остался в силе. Актриса уже успела выступить в Ирбите и готовится к встрече со зрителями в Новоуральске. Однако спасатели предупреждают, что расслабляться рано: на регион надвигаются аномальные морозы до -32 градусов, которые могут преподнести водителям новые опасные сюрпризы.

14 января 2026, 10:27
Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

