День Андрея Наливы: приметы и традиции 17 июля

17 июля 2022 года православные верующие чтят память иконописца Андрея Рублева.

Андрей Рублев

Герой нынешнего церковного праздника жил еще в средние века. О жизни этого великого мужа известно не так много. Уже тогда он был одним из самых известных русских иконописцев-подвижников, который впоследствии был канонизирован в лике преподобного. Еще при жизни талантливого мастера многие его иконы стали считаться чудотворными. Самой знаменитой работой художника является икона Святая Троица – одна из самых прославленных русских икон.

В народе преподобного издавна прозвали Андреем Наливой. Это прозвище было связано с тем, что ко дню памяти Андрея Рублева на полях созревали или буквально наливались изнутри колосья озимых культур.

Что нельзя делать 17 июля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне придерживались ряда ограничений или запретов. Например, считалось, что в этот день нельзя ходить за покупками. Особенно не рекомендовалось приобретать лишнее – то, что может вовсе не понадобиться. Также православные считали, что 17 июля нельзя начинать новое дело и не стоит пускать в свою жизнь новых людей. Детей в этот день остерегались оставлять без присмотра.

Приметы и традиции

На Андрея Наливу христиане всегда молились о дожде и благодарили за хороший урожай. Люди отправлялись работать на овсяное поле, а после изнурительной работы варили овсяную кашу. Сначала этим лакомством угощали коней, так как именно от их здоровья и выносливости зависел сбор озимых. Хозяйки в этот церковный праздник по традиции готовили различную овсяную выпечку, которой угощали соседей, прохожих и всех нуждающихся. Мечтающие о замужестве девушки 17 июля проводили особый обряд с поеданием овсяного киселя.

Существовали в этот церковный праздник и особые погодные приметы. Люди верили: