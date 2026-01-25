Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет

До окончательной смены энергий и наступления настоящего восточного Нового года осталось меньше месяца, и этот период станет решающим для многих.



На календаре 2026 год. Мы уже привыкли писать новую цифру в документах, но по восточному календарю все еще продолжается власть Деревянной Змеи. Она мудрая, но медлительная, и многие могли заметить, что январь проходит в некой "спячке". Однако расслабляться осталось недолго. Совсем скоро на смену спокойствию придет неудержимая стихия, которая перевернет все с ног на голову.

Когда же именно ждать "смену караула" и к чему готовиться в ближайшие недели?

Точная дата и время Х

Многие ошибочно полагают, что животные-покровители меняются в ночь на 1 января. На самом деле Китайский Новый год — праздник плавающий, он зависит от лунных циклов.

В 2026 году год Красной Огненной Лошади официально наступит 17 февраля. Именно в этот день Змея окончательно уползет в историю, уступив трон одному из самых ярких и динамичных знаков гороскопа. У нас есть еще почти четыре недели, чтобы закрыть старые гештальты и подготовиться к бешеному ритму.

А ритм действительно будет сумасшедшим.

Огонь и скорость: что несет нам новый покровитель

Лошадь сама по себе — животное трудолюбивое и активное. Но в 2026 году она приходит в стихии Огня. Такое сочетание случается раз в 60 лет и несет мощнейший заряд энергии.

Если уходящий год Змеи учил нас планировать, выжидать и действовать скрытно, то Лошадь потребует обратного:

Прямолинейность: время интриг прошло, теперь побеждает тот, кто говорит и действует открыто.

Скорость: решения придется принимать молниеносно.

Страсть: огненная стихия подогреет эмоции до предела — как в любви, так и в конфликтах.

Тем, кто привык долго раскачиваться, в феврале придется несладко: Лошадь может просто "затоптать" нерасторопных или сбросить их с седла.

Как провести оставшееся время до 17 февраля?

Период с 21 января по 17 февраля — это уникальное время "межсезонья". Астрологи советуют использовать его для генеральной уборки — не только в квартире, но и в голове.

Раздайте долги. Лошадь любит свободу, а долги (финансовые и моральные) — это тяжелая упряжь, которая будет мешать весь год. Избавьтесь от хлама. Огненная стихия требует пространства для циркуляции энергии. Выбросьте все, чем не пользовались в год Змеи. Подготовьте гардероб. Главные цвета наступающего года — красный, бордовый, оранжевый и зеленый (как топливо для огня).

Так что не удивляйтесь, если уже сейчас, в конце января, вы чувствуете необъяснимое желание перемен или прилив сил. Это приближается топот копыт Огненной Лошади.