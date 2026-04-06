"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек

10-летние двойняшки и 3-летний сын Чекалиных каждый вечер плачут перед сном из-за тяжелого состояния мамы.



Артем Чекалин решил прервать молчание и рассказал о том, что сейчас происходит за закрытыми дверями их дома. Пока Валерия, которую миллионы знают как Лерчек, борется с четвертой стадией рака в онкоцентре имени Блохина, ее семья пытается не сойти с ума от горя. Диагноз прозвучал как приговор — рак желудка с множественными метастазами. Это тяжелое испытание для взрослых, но для детей это настоящая катастрофа.

Самый болезненный момент произошел совсем недавно. 10-летняя дочь Алиса подошла к отцу и задала вопрос, от которого холодеет внутри. Она спросила, не умирает ли ее мама. Артем признался в интервью каналу SHOT, что сам не смог сдержать слез. Это был первый раз, когда ребенок так прямо заговорил о смерти.

Жизнь семьи превратилась в бесконечное ожидание. 10-летние двойняшки и 3-летний сын Чекалиных переживают из-за тяжелого состояния мамы. Дети почти не видят Валерию. Она постоянно находится в больничных палатах под капельницами и аппаратами лучевой терапии. Домой ее отпускают крайне редко и совсем ненадолго. Эти короткие встречи приносят и радость, и новую порцию боли, ведь дети видят, как сильно изменилась их мать. Она измотана, слаба и больше не похожа на ту энергичную женщину из интернета.

Артем сейчас фактически один занимается воспитанием троих детей. Он старается быть сильным, но признает, что нервы сдают. Врачи пока не дают никаких утешительных прогнозов. Четвертая стадия — это всегда огромный риск и борьба за каждый лишний день. Валерия держится, но метастазы уже разошлись по организму. Сейчас она проходит очередной курс лучевой терапии в столице. Все, что остается семье и близким — это надеяться на чудо и на то, что организм Лерчек окажется сильнее болезни. А маленьким детям остается только ждать редких минут с мамой и верить, что она снова станет здоровой.