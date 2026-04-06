"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек

134

10-летние двойняшки и 3-летний сын Чекалиных каждый вечер плачут перед сном из-за тяжелого состояния мамы.

Артем Чекалин решил прервать молчание и рассказал о том, что сейчас происходит за закрытыми дверями их дома. Пока Валерия, которую миллионы знают как Лерчек, борется с четвертой стадией рака в онкоцентре имени Блохина, ее семья пытается не сойти с ума от горя. Диагноз прозвучал как приговор — рак желудка с множественными метастазами. Это тяжелое испытание для взрослых, но для детей это настоящая катастрофа.

Самый болезненный момент произошел совсем недавно. 10-летняя дочь Алиса подошла к отцу и задала вопрос, от которого холодеет внутри. Она спросила, не умирает ли ее мама. Артем признался в интервью каналу SHOT, что сам не смог сдержать слез. Это был первый раз, когда ребенок так прямо заговорил о смерти.

Жизнь семьи превратилась в бесконечное ожидание. 10-летние двойняшки и 3-летний сын Чекалиных переживают из-за тяжелого состояния мамы. Дети почти не видят Валерию. Она постоянно находится в больничных палатах под капельницами и аппаратами лучевой терапии. Домой ее отпускают крайне редко и совсем ненадолго. Эти короткие встречи приносят и радость, и новую порцию боли, ведь дети видят, как сильно изменилась их мать. Она измотана, слаба и больше не похожа на ту энергичную женщину из интернета.

Артем сейчас фактически один занимается воспитанием троих детей. Он старается быть сильным, но признает, что нервы сдают. Врачи пока не дают никаких утешительных прогнозов. Четвертая стадия — это всегда огромный риск и борьба за каждый лишний день. Валерия держится, но метастазы уже разошлись по организму. Сейчас она проходит очередной курс лучевой терапии в столице. Все, что остается семье и близким — это надеяться на чудо и на то, что организм Лерчек окажется сильнее болезни. А маленьким детям остается только ждать редких минут с мамой и верить, что она снова станет здоровой.

6 апреля 2026, 19:04
Валерия Чекалина и Артем Чекалин. Фото: Youtube / @Lerchekchannel

Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся
Мы привыкли думать, что современная наука способна на все. Врачи редактируют гены, создают сложнейшие протезы и пересаживают органы.

Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева
Артист показал аудитории свое истинное лицо. Сергей Лазарев вместе с детьми улетел отдыхать.

Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке
Поездка Ксении Бородиной в солнечный Дагестан превратилась в настоящий кошмар наяву. Телеведущая, которая часто делится кадрами своих путешествий, на этот раз выложила в сеть совсем не радостный контент.

Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо
Сестра певицы объявила об этом в соцсетях. В жизни звездной семьи наконец-то наступила по-настоящему светлая полоса.

Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс
Апрель 2026 года станет временем, когда судьба решит проверить каждого на прочность. Этот месяц — не просто середина весны, а настоящий переломный момент для многих.

