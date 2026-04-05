Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени

Бывает так: МРТ идеальное, анализы в норме, а виски ломит так, что хочется лезть на стену. Врачи разводят руками, а таблетки помогают через раз. Психолог Татьяна Василькова обьясняет: часто это не болезнь сосудов, а реакция тела на то, что происходит у вас в душе. Когда мы запрещаем себе злиться, бояться или плакать, эти чувства никуда не уходят. Они просто застревают в мышцах в виде спазмов.

Ваша голова буквально "закипает" от попыток соответствовать идеалу, которого не существует. Люди часто описывают такую боль как "тесный обруч" или "резиновую шапочку", которая сдавливает череп. Это физическое воплощение вашего внутреннего напряжения. Вы пытаетесь "собраться", зажать волю в кулак и пахать дальше, но тело протестует. Оно сигналит, что вы на пределе.

Иногда боль — это "якорь". Если в момент тяжелого разрыва или шока кто-то держал вас за руку или касался головы, тело запомнило этот момент. Теперь каждый раз, когда вы нервничаете, старая травма отзывается болью в том же месте. Таблетки тут дают лишь временную передышку, потому что лечить нужно не сосуды, а запертую внутри эмоцию.

Огромную роль играет самобичевание. В детстве нас ругали родители, а теперь мы делаем это сами. Мы выросли и стали себе самыми жестокими надзирателями. Вы постоянно грызете себя за ошибки, за лень или за то, что не успели сделать тысячу дел за день. Это хроническое напряжение не дает расслабиться даже ночью. Голова сдает первой, потому что именно в ней крутится этот бесконечный поток критики.

Перфекционизм — еще одна ловушка. Это не про успех, а про страх быть отвергнутым. Вы думаете: "Если я буду идеальной, меня полюбят". Но идеал недостижим, и вы мечетесь в этой гонке, выжигая все ресурсы. Постоянная необходимость держать марку и притворяться выматывает. Голова просто не выдерживает давления ваших собственных ожиданий.

Психосоматика — это не выдумка и не слабость. Это язык вашего тела. Оно сообщает, что внутри что-то важное давно ждет внимания. Если обследования не находят причин боли, значит, пора перестать быть себе строгим судьей. Учитесь поддерживать себя так, как поддержали бы лучшего друга. Здоровье начинается там, где заканчивается война с самим собой.