Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте

Биологические маркеры нашего тела способны рассказать о скрытом потенциале человека гораздо больше, чем его соответствие модельным канонам красоты.



Стереотип о высокой сексуальности длинноногих людей прочно закрепился в нашем сознании, но современная медицина смотрит на этот вопрос иначе. По словам врача Ирины Барановой, абсолютная длина ног в сантиметрах не играет роли — важна лишь их пропорция относительно роста. Тестостерон закрывает зоны роста костей, и чем раньше это происходит, тем энергичнее темперамент человека в будущем. Но как именно гормоны влияют на то, насколько высокими мы станем?

Гормональный капкан для роста

Рост конечностей в длину замедляется именно из-за половых гормонов, которые буквально "запечатывают" трубчатые кости. Именно поэтому длинные ноги оказались признаком слабой страсти, так как они указывают на то, что тестостерон включился в работу слишком поздно. Те, кто созрел рано, часто остаются невысокими или коренастыми, но обладают колоссальной внутренней энергией.

Позднее созревание дает скелету лишнее время на удлинение. В итоге формируется привычный нам идеал красоты, который на самом деле часто указывает на спокойный темперамент из-за особенностей эндокринной системы. Согласно информации доктора Барановой, это не хорошо и не плохо, а лишь индивидуальная особенность организма. Но как именно время появления первых признаков взрослости влияет на нашу жизнь в дальнейшем?

Трохантерный индекс и тайны пропорций

В медицине для определения темперамента используют трохантерный индекс — это соотношение роста человека к длине его ноги. Еще в 1920-х годах исследователи заметили, что рост скелета подчиняется закону чередований. Если пубертатный период наступил поздно, фаза удлинения ног затягивается, и пропорции тела меняются навсегда.

Доктор Баранова выделяет несколько ключевых моментов:

Человек любого роста может иметь как сильную, так и слабую конституцию.

У невысокого человека ноги могут быть длинными относительно его роста, что говорит о его спокойствии.

Длинноногие топ-модели часто обладают именно слабой конституцией из-за особенностей развития.

Понимание этих механизмов позволяет по-новому взглянуть на привычные эталоны. Оказывается, те, кого мы считаем наиболее привлекательными, в реальности могут обладать меньшим запасом жизненных сил, чем люди обычного телосложения. Но какой же признак считается в медицине самым точным?

Главный сигнал готовности организма

Главным критерием для оценки темперамента считается возраст первой менструации у женщин или первой эякуляции у мужчин. Чем раньше это случилось, тем сильнее половая конституция, а значит, и ярче будут проявления активности во взрослом возрасте.

Организм, который созрел быстро, просто не успел "вырастить" длинные ноги, направив всю энергию на формирование репродуктивной системы. Эти знания помогают не только лучше узнать себя, но и научиться читать скрытые сигналы, которые наше тело посылает окружающим. Ведь за внешним изяществом часто скрываются совсем другие биологические задачи, о которых мы раньше даже не догадывались.