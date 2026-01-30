Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе

Оказывается, строгий запрет на популярный напиток для людей с проблемами сердечного ритма был не просто бесполезным, а настоящей ошибкой.



"Вам кофе категорически нельзя!" — эту фразу, как приговор, слышал практически каждый, кто сталкивался с аритмией. Миф о том, что кофеин — злейший враг "неровного" сердца, укоренился в сознании настолько, что стал медицинской аксиомой. Однако, как объяснил в своем телеграм-канале доктор Александр Мясников, наука полностью реабилитировала этот напиток. Похоже, много лет мы совершали роковую ошибку, лишая себя не просто удовольствия, а потенциальной пользы.

Миф, в который верили даже врачи

Логика запрета всегда казалась железной: кофеин обладает возбуждающим эффектом, он заставляет сердце биться чаще, а значит, может спровоцировать срыв ритма. Руководствуясь этим, кардиологи и терапевты "старой школы" решительно вычеркивали кофе из рациона своих пациентов.

Но медицина постоянно развивается. Со временем начали накапливаться данные, которые ставили этот запрет под сомнение. А недавнее целенаправленное исследование и вовсе разгромило старый миф в пух и прах.

Эксперимент, изменивший все

Ученые решили провести прямое сравнение. Они взяли 500 пациентов с упорной мерцательной аритмией, которым предстояла операция по восстановлению ритма, и поделили их на две группы:

Первая группа должна была пить минимум одну чашку кофе в день.

Вторая группа полностью воздерживалась от кофе и кофеиносодержащих продуктов.

Результаты оказались абсолютно противоположными тому, чего все ожидали. В группе, которая продолжала пить кофе, рецидивов (возврата) аритмии после процедуры было существенно меньше, чем у тех, кто сидел на "безкофеиновой диете".

Что это значит для нас?

Вывод, по словам доктора Мясникова, прост: умеренное потребление кофе не только не вредит при аритмии, но и, возможно, помогает поддерживать стабильный сердечный ритм.

Это не означает, что кофе нужно пить литрами, как лекарство. Но панически бояться одной-двух чашек в день теперь точно не стоит. Похоже, любимый многими утренний ритуал можно смело возвращать в свою жизнь, даже если сердце иногда "барахлит". Главное, как и всегда, — соблюдать меру.