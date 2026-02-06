Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России

За нашумевшей историей с депортацией и спектаклем в аэропорту скрывалась простая, но унизительная причина, которая полностью меняет взгляд на ситуацию.

Как стало известно из данных Mash, Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд на территорию России, ранее предпринял попытку легализовать свое долгосрочное пребывание в стране и получить российский вид на жительство (ВНЖ). Мотивация была предельно ясной: страх попасть под прицел налоговой службы по примеру инфлюенсеров вроде Елены Блиновской. С годовым доходом, который в 2024 году превысил 50 миллионов рублей, и активами в России, включая особняк за 50 млн, комику было что терять. ВНЖ мог бы стать для него своего рода страховкой.



Но для получения заветного документа необходимо было пройти стандартную процедуру — сдать комплексный экзамен, включающий тест по истории России. И вот здесь план дал трещину.

По информации источника, Нурлан Сабуров не смог сдать тест по истории. Несмотря на все попытки, он, как и другие претенденты, не справился с вопросами. Ирония судьбы заключается в том, что его супруга Диана этот экзамен успешно прошла. Она, в отличие от мужа, смогла вспомнить ключевые даты из российской истории и получила ВНЖ. А комик, годами строивший карьеру на остром юморе о стране, которая сделала его миллионером, не смог ответить на один из базовых вопросов о ее прошлом.