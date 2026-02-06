Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стендап-комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Об этом он узнал в аэропорту Внуково, куда артист прилетел из Дубая, где он работал над съемками рекламной кампании одного из автомобильных брендов. По данным телеграм-канала "Shot", Сабурова остановили во время паспортного контроля и отвели в отдельную комнату, где ему вручили уведомление о запрете на въезд.

Стоит отметить, что в последние месяцы комик уже сталкивался с отменами своих концертов по всей стране. Выступления Нурлана в Екатеринбурге, Омске, Рязани и других городах были сняты с афиши под предлогом "непреодолимых обстоятельств". Организаторы концертов сообщили, что все деньги за билеты будут возвращены зрителям в течение 180 дней.

Интересно, что это не первый раз, когда Сабуров попадает в подобные ситуации. В мае 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Несмотря на эти проблемы, комик продолжал активно выступать и вести жизнь в нескольких странах. Согласно информации из СМИ, ему принадлежит коттедж в Подмосковье стоимостью около 115 миллионов рублей.

Пока сам Нурлан Сабуров не комментировал произошедшее. Его представители также воздерживаются от официальных заявлений, отмечает женский журнал Клео.ру.