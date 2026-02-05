Каждый третий случай деменции связан с заболеваниями, не затрагивающими мозг – исследование

Примерно одна треть всех случаев деменции в мире может быть связана с болезнью десен, диабетом второго типа, потерей слуха и циррозом печени. Традиционно внимание исследователей сосредотачивалось на мозге, его структуре и функциях.
Однако новый анализ, охватывающий более 200 научных работ за последние десятилетия, показал, что существует 16 хронических заболеваний других органов, которые имеют статистически значимую связь с повышенным риском развития деменции. В совокупности эти состояния могут быть ответственны за около 33% всех случаев деменции в мире, что эквивалентно почти 19 миллионам человек.
В ходе систематического обзора ученые исследовали связь деменции с 26 различными заболеваниями, включая пародонтит, сердечно-сосудистые болезни и другие хронические состояния. Для 16 из этих заболеваний была подтверждена их связь с риском развития деменции, отмечает RidLife.
Было выявлено десять заболеваний, наиболее сильно влияющих на риск развития деменции:
1. Болезни десен (пародонтит) — 6,10% случаев.
2. Цирроз печени — 5,51%.
3. Потеря слуха — 4,70%.
4. Потеря зрения — 4,30%.
5. Сахарный диабет второго типа — 3,80%.
6. Хроническая болезнь почек — 2,74%.
7. Остеоартрит — 2,26%.
8. Инсульт — 1,01%.
9. Ишемическая болезнь сердца — 0,97%.
10. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — 0,92%.
Исследование не утверждает, что эти заболевания непосредственно вызывают деменцию, однако оно подтверждает наличие устойчивой связи между ними. Кроме того, ранее было установлено, что диета играет важную роль в профилактике деменции. Например, нитраты из овощей могут снижать риск развития этого заболевания, в то время как нитраты из мяса могут его увеличивать.