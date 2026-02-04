"Рыдаю": Лариса Гузеева ввязалась в жесткую перепалку из-за своей фигуры

Звезда программы "Давай поженимся" устроила настоящую "прожарку" в комментариях, отвечая тем, кто упрекнул ее в использовании хитростей ради удачного кадра.



Лариса Гузеева никогда не отличалась кротким нравом. Телеведущая известна своим острым языком и умением поставить на место любого, кто рискнет давать ей непрошеные советы. На этот раз поводом для словесной дуэли стала внешность артистки. Подписчики заметили, что на новых снимках Лариса выглядит подозрительно свежо и стройно, и поспешили обвинить ее в "обмане зрения". Реакция звезды не заставила себя ждать.

Все началось с того, что внимательные пользователи сети разглядели на снимках Ларисы определенную закономерность. По их мнению, актриса намеренно выбирает такие ракурсы, чтобы скрыть лишние килограммы. Один из комментаторов едко заметил: "Половину телес спрятала. Удачный вариант".

Другой подписчик и вовсе решил прочитать звезде лекцию о здоровом образе жизни. Он заявил, что Гузеева постоянно прячется за чужими спинами на заднем плане, чтобы казаться худее, а вместо этого ей стоило бы заняться спортом и сесть на диету. Лариса, которая обычно не терпит критики, ответила с присущим ей сарказмом.

"Вы совершили открытие — рассекретили меня! Рыдаю", — написала телеведущая, добавив ироничный смайлик.

Но на этом битва за "честные фото" не закончилась.

Самое интересное началось тогда, когда в диалог вступили не только хейтеры, но и преданные поклонники. Когда одна из подписчиц восхитилась внешностью актрисы, отметив, что у нее "лицо как у 12-летней девочки", Лариса не стала кокетничать. Вместо того чтобы принять комплимент, она выдала всю "кухню" своих фотографий.

Гузеева прямо заявила, что ее идеальный внешний вид на снимках — это не результат магии или чудесного омоложения, а грамотное использование современных технологий и аксессуаров.

"Фильтры наше все! Правильно завязанный платок скрывает все проблемные зоны", — честно призналась артистка.