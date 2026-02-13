"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина

Даже случайное повышение голоса в этот загадочный день может обернуться серьезной бедой, способной оставить семью без крыши над головой.



В народном календаре 13 февраля отмечается день Никиты Пожарника, названный в честь святого Никиты Новгородского. В старину верили, что этот святой обладает особой властью над пламенем и способен как защитить жилище от пожара, так и наказать нерадивых хозяев. Именно поэтому день пронизан строгими запретами, главный из которых касается атмосферы внутри семьи.

Почему опасно повышать голос

Старики всегда предупреждали молодежь: 13 февраля нужно быть тише воды, ниже травы. Существовало поверье, что любые "крики приманят огонь" в дом. Речь идет не только о буквальном пламени, но и о метафорическом "пожаре" в отношениях и делах.

Считалось, что громкие ссоры, крики и агрессия в этот день действуют как магнит для нечистой силы. Бесы, привлеченные шумом, могут начать подстраивать мелкие пакости, которые в итоге приведут к возгоранию или поломке важных вещей. Чтобы сохранить мир и безопасность, в доме должна была стоять практически полная тишина, нарушаемая только спокойными беседами.

Испытание для стихии

Святой Никита считался хранителем домашнего очага, поэтому 13 февраля к любому пламени относились с трепетом. Категорически запрещалось играть с огнем, шутить у печи или оставлять свечи без присмотра. Любая оплошность могла быть воспринята стихией как неуважение.

Чтобы задобрить дух огня и попросить защиты, хозяйки старались не заниматься делами, которые требуют разведения большого пламени. Существовал и другой запрет — нельзя было оставлять дом пустым. Верили, что в отсутствие хозяев пожар может вспыхнуть "из ниоткуда", поэтому кто-то обязательно должен был оставаться внутри.

Что еще под запретом за порогом

Помимо домашних правил, существовали ограничения и для тех, кто планировал выходить на улицу:

Вечерние прогулки: после захода солнца старались не покидать жилище. Верили, что в этот вечер по улицам бродят духи, способные навести морок или сбить с пути.

Уборка: категорически не рекомендовалось подметать пол. Считалось, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома удачу и достаток.

Зеркала: пожилые люди советовали не заглядываться в свое отражение, чтобы не "проглядеть" судьбу.

Вечер 13 февраля традиционно посвящали молитвам о защите от пожаров и молний. За общим столом собиралась вся семья, а главной темой разговоров были планы на предстоящую весну. Считалось, что если провести этот день в согласии и тишине, то святой Никита на весь год станет надежным щитом для дома и его обитателей.