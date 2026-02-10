ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х

Вы помните звук падающей монетки в кассу автобуса или вкус того самого пломбира за 20 копеек? Кажется, что это было вчера, но память – штука коварная: она оставляет только общие образы, стирая важные мелочи, из которых и состояла та гигантская страна.

Быт в Советском Союзе был полон странных для современного человека ритуалов: от сбора макулатуры до хранения пустых банок на балконе. Мы знали наизусть цены на хлеб и молоко, понимали значение загадочных аббревиатур и умели чинить телевизор одним ударом ладони по корпусу.

Предлагаем вам пройти наш "экзамен на гражданство СССР" и выяснить, насколько глубоко в вашей памяти "прошиты" реалии той эпохи. Будьте внимательны: некоторые вопросы заставят вас серьезно напрячь извилины!

Вопросы



1. Сколько стоил стакан газировки с сиропом в знаменитом уличном автомате, к которому всегда стояла очередь?

а) 1 копейка

б) 3 копейки

в) 5 копеек

г) 10 копеек

2. На каждом качественном советском товаре стоял штамп "отк". Как расшифровывалась эта аббревиатура?

а) отдел трудового контроля

б) общество товарищеского качества

в) отдел технического контроля

г) организация технологического комфорта

3. Какой вид городского транспорта был самым дешевым в СССР, и проезд в нем стоил всего 3 копейки?

а) автобус

б) метро

в) троллейбус

г) трамвай

4. Почему знаменитая колбаса "докторская" получила именно такое название, хотя в ней не было никаких лекарств?

а) ее рецепт придумал сельский врач-диетолог

б) она предназначалась для "поправки здоровья" пострадавших от Гражданской войны

в) ее продавали только в спецраспределителях для медработников

г) в ее состав изначально входили целебные травы

5. Какую вещь было принято класть на телевизор (или под него), чтобы защитить дорогой прибор от пыли и сделать интерьер уютнее?

а) кружевную салфетку

б) бархатную скатерть

в) полиэтиленовую пленку

г) газету "правда"

Правильные ответы

б) 3 копейки. За одну копейку автомат выдавал просто воду с газом, а за три — с вишневым или грушевым сиропом. в) отдел технического контроля. Если на вещи стоял этот штамп, можно было быть уверенным, что она прослужит десятилетия. г) трамвай. Проезд в троллейбусе стоил 4 копейки, а в автобусе и метро — 5 копеек. б) Она была разработана в 1936 году как диетический продукт с высоким содержанием белка для тех, кто подорвал здоровье в годы войны и голода. а) кружевную салфетку. Часто на нее сверху ставили еще и фарфоровую статуэтку или "семислоника".

Ну что, сколько баллов набрали? Если 5 из 5 — ваш "внутренний советский человек" в отличной форме!