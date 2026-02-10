Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания

Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания
3180

Оказывается, многие люди годами соблюдают популярную диету неправильно, лишая себя шанса на быстрое оздоровление организма.

Интервальное голодание давно стало хитом среди тех, кто хочет привести фигуру в порядок и улучшить самочувствие. Основная идея кажется простой: нужно лишь ограничить прием пищи определенным количеством часов в сутки. Однако новое масштабное исследование показало, что большинство из нас упускали из виду самый важный фактор.

Что выяснили ученые

Специалисты из Национального университета Тайваня провели глубокий метаанализ данных, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Medicine, сообщает RidLife. Исследователи изучали, как именно ограничение питания во времени влияет на наш организм. В ходе работы они пришли к неожиданному выводу: оказывается, в этом процессе ключевую роль играет не продолжительность пищевого окна, а именно время его начала.

Многие привыкли просто отсчитывать положенные 8 или 10 часов для еды, не задумываясь о графике. Но, как выяснилось, для метаболизма это имеет решающее значение.

Почему время важнее часов

Согласно данным исследования, смещение основного объема еды на первую половину дня дает гораздо более значимые преимущества, чем питание в поздние часы. Это правило работает даже в тех случаях, когда длительность "пищевого окна" у людей абсолютно одинаковая.

Ученые заметили интересную закономерность: более ранний прием пищи стабильно ассоциировался с лучшими показателями регуляции сахара в крови. Кроме того, у таких людей наблюдались более здоровые показатели массы тела и сердечно-сосудистой системы.

Ловушка позднего питания

Исследование выявило и опасную тенденцию. Самые плохие метаболические исходы наблюдались у тех, кто сочетал длительный период голодания с поздним приемом пищи. Проще говоря, если вы весь день ничего не ели, чтобы плотно поужинать перед сном, польза от голодания практически обнуляется.

Выводы экспертов подтверждают принципы хронопитания. Метаболизм человека подчинен строгим суточным ритмам, и наше тело настроено на активную переработку пищи именно в светлое время суток.

Чтобы получить максимум пользы от диеты, ученые рекомендуют не просто сокращать часы приема пищи, но и стараться завершать все основные трапезы до вечера. Именно такая стратегия помогает организму работать в гармонии с его внутренними биологическими часами.

10 февраля 2026, 03:48
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

