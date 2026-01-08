Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг

Мужчины поделились своими наблюдениями о привычках женщин, которые вызывают у них недовольство и даже отвращение. Эти откровения стали поводом для обсуждения на платформе Reddit в разделе AskReddit.

Первым в списке оказался мужчина, который выразил недовольство по поводу девушек, чрезмерно увлечённых социальными сетями. Он рассказал о своем опыте свидания с девушкой, которая буквально не могла оторваться от своего телефона.

"Каждый шаг она постила в соцсеть — от завтрака до прогулки. Я не мог насладиться моментом, так как мы постоянно фотографировались и позировали", — рассказал он. Это привело к тому, что парень почувствовал себя не в своей тарелке: вместо общения он оказался в роли объекта для фото.

Другой пользователь также рассказал о своем разочаровании, связанном с девушкой, которая хвасталась вниманием со стороны других мужчин. "Мы были на свидании, и она начала рассказывать, как много парней ей пишут и как коллеги постоянно приглашают ее на свидания. Я сказал ей, что это меня не интересует и что я больше не хочу ее видеть", — отметил он. По его мнению, такая ложь на первом свидании была совершенно необоснованной и лишь подорвала доверие.

Не обошлось и без упоминания о привычках, которые касаются эмоционального взаимодействия. Один из мужчин признался, что его раздражает, когда партнерша во всем обвиняет его. "Если она расстроена — это моя вина. Если я чем-то недоволен, то тоже виноват я. Это просто смешно", — отметил он. Также он добавил, что постоянная потребность в одобрении и внимании со стороны женщины может быть опасной для отношений. "Это действительно раздражает и создает напряженность", — резюмировал он.

Интересно, что ранее мужчины обсуждали и другие аспекты женского поведения, которые открывались им только после свадьбы. Например, для некоторых стало сюрпризом то, что плач для многих женщин является способом справляться со стрессом.