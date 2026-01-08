Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники

Многие из нас проводят эти праздники, встречаясь с друзьями и близкими. Однако, как показывает практика, именно в этот период у многих возникает проблема с отеками на лице.

Косметолог британской клиники Ilkley Skin Clinic Элли Джолли поделилась полезными советами о том, как избежать этой неприятности.

По словам эксперта, основные факторы, способствующие образованию отеков, включают алкоголь, жирную пищу и сладости. "Алкоголь негативно влияет на усвоение витаминов A, C и E, а также цинка, которые необходимы для поддержания здоровья кожи и выработки коллагена", — пояснила Джолли. Она добавила, что продукты с высоким содержанием сахара и жиров увеличивают выработку кожного сала, что может привести к забитым порам и появлению прыщей.

Чтобы минимизировать риск появления отеков, Джолли рекомендует выбирать более легкие алкогольные напитки. Вместо крепких спиртных напитков, таких как водка или текила, лучше отдать предпочтение вину, пиву или коктейлям. Эти напитки содержат меньше сахара и конгенеров, что делает их менее вредными для кожи.

Кроме того, важным аспектом является гидратация. Доктор советует пить алкогольные напитки вместе с водой. Это поможет избежать обезвоживания и минимизирует негативное воздействие алкоголя на кожу. Также перед началом праздничного застолья стоит уделить внимание увлажнению кожи: нанесите на лицо хороший увлажняющий крем.

После вечеринки не забудьте тщательно удалить макияж. Джолли рекомендует использовать очищающие средства, а затем нанести увлажняющую сыворотку перед сном. Утром стоит воспользоваться сывороткой с витамином C для борьбы с тусклостью кожи и кремом для глаз, который поможет снять отечность.

Также эксперт акцентировала внимание на том, что чрезмерное использование пилингов может негативно сказаться на состоянии кожи. «Частое применение агрессивных скрабов или кислот разрушает защитный барьер кожи», — отметила она. Поэтому не стоит отшелушивать кожу чаще двух-трех раз в неделю.