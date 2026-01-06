Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт

С каждым новым поколением смартфонов пользователи все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с зарядкой и уходом за батареей.

В последние годы популярность беспроводной зарядки возросла, однако эксперты предупреждают, что такие методы могут негативно сказаться на долговечности аккумуляторов. Издание iPhones сообщило о рисках, связанных с использованием беспроводной зарядки.

Главный редактор издания Никита Горяинов поделился своим опытом использования iPhone 15 Pro Max, который он приобрел весной 2024 года. Основным способом зарядки для него стала система MagSafe. Однако, по его словам, использование беспроводной зарядки привело к значительному износу аккумулятора. Это заставило его задуматься о правильных методах зарядки, которые помогут продлить срок службы батареи.

Горяинов рекомендует заряжать iPhone с использованием адаптера, который обеспечивает пониженную силу тока. Например, он начал применять адаптер мощностью 15 ватт, что, по его мнению, помогает избежать перегрева устройства. Перегрев является одной из главных причин быстрого старения литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, специалист советует снимать чехол во время зарядки, так как он может препятствовать нормальной циркуляции воздуха и способствовать перегреву.

Еще одной полезной функцией, которую стоит активировать на последних моделях iPhone, является ограничение заряда до 80%. Эта опция может помочь снизить нагрузку на аккумулятор и замедлить его деградацию. Тем не менее, стоит отметить, что журналисты MacRumors недавно опровергли мнение о том, что ограничение заряда значительно увеличивает срок службы батареи. Они указали на то, что даже с этой функцией аккумулятор может со временем изнашиваться.