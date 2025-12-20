Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением

На вашем iPhone внезапно появилось окно с просьбой ввести пароль от Apple ID? Не спешите. Это может быть новая хитрая уловка мошенников, которая в один миг лишит вас доступа ко всем вашим данным, фотографиям и деньгам



Мошенники научились использовать уязвимость, которая позволяет им удаленно вызывать на вашем iPhone системное окно с запросом пароля. И самое страшное — это окно выглядит абсолютно как настоящее.

Появляется запрос. В любой момент на экране вашего iPhone может выскочить системное окно с требованием ввести пароль для "проверки аккаунта Apple ID". Вы вводите пароль. Уведомление не вызывает подозрений, и вы вводите свои данные. Ловушка захлопывается. В ту же секунду мошенники получают доступ к вашему аккаунту. Они немедленно меняют пароль и блокируют ваш iPhone через функцию "Найти iPhone".

После этого на экране появляется сообщение с требованием выкупа. Ваш любимый гаджет превращается в бесполезный "кирпич" и заложника.

Почему платить — худшая идея?

Даже если в панике вам захочется заплатить мошенникам, делать этого категорически нельзя.

Гарантий — ноль. Нет никакой уверенности, что после оплаты вам вернут доступ. Вас будут "доить" до последнего.

Итог будет один. В конце концов, когда мошенники поймут, что больше денег от вас не получить, они просто окончательно заблокируют устройство.

Как защитить себя: инструкция по выживанию

Хорошая новость в том, что защититься от этой схемы можно. Главное — знать, что делать.

Профилактика

Не доверяйте внезапным запросам. Запомните: Apple запрашивает пароль, только когда вы сами что-то делаете: скачиваете приложение, совершаете покупку, заходите в настройки. Если окно появилось из ниоткуда — это огромный красный флаг. Просто закройте его.

Внимательно читайте. Всегда обращайте внимание на то, что именно запрашивает система.

Экстренные меры

Действуйте немедленно! Это гонка на опережение. Если вы поняли, что совершили ошибку, у вас есть буквально несколько минут, пока мошенники не сменили пароль.

Сразу бегите в "Настройки" -> [Ваше имя] -> "Пароль и безопасность" -> "Изменить пароль".

Меняйте пароль. Если вы успеете сделать это первым, вы выкинете мошенников из своего аккаунта и сохраните контроль над устройством.

Предупрежден — значит вооружен. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы никто не попался на эту хитрую уловку.