Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд

Не успели утихнуть страсти вокруг VIP-вечеринки в Куршевеле, как место ее проведения оказалось в центре нового, куда более огненного скандала.



Всего неделю назад известный российский бренд вызвал шквал критики, устроив для отечественных знаменитостей роскошный праздник на элитном французском курорте. И вот, словно по сценарию драматического фильма, место этого скандального кутежа — пятизвездочный отель Le Grandes Alpes — серьезно пострадало от крупного пожара. По материалам Клео.ру, именно в этом здании располагался бутик компании, организовавшей ту самую вечеринку.

Как сообщает СМИ, возгорание началось на мансардном этаже отеля и стало быстро распространяться вниз. Огонь был настолько сильным, что создал угрозу для соседней гостиницы. Из комплекса и прилегающих зданий пришлось экстренно эвакуировать более 260 человек.

На борьбу со стихией были брошены серьезные силы — свыше 140 пожарных. По данным французских СМИ, в ходе тушения четверо спасателей получили легкие травмы. К счастью, жертв среди постояльцев удалось избежать, однако огонь нанес зданию колоссальный ущерб.

Скандально известный бутик, разумеется, тоже пострадал. Представители компании уже сообщили, что магазин закрыт на неопределенный срок. Судя по кадрам с места происшествия, степень повреждений не позволяет говорить о скором возобновлении его работы.

Полиция уже начала расследование, чтобы выяснить точные причины пожара.

Этот инцидент выглядит особенно символично на фоне недавних событий. Напомним, в январе компания с размахом отметила юбилей своего бутика, вывезя в Куршевель российских знаменитостей. Программа включала перелеты на вертолетах, ужины в люксовых ресторанах и катание на лыжах.

Эта демонстративная роскошь вызвала волну гнева в соцсетях. Многие посчитали такой "пир во время чумы" неуместным на фоне непростой ситуации на родине. Скандала добавила и информация о том, что сама компания в это же время проводила внутреннюю оптимизацию и снижала доходы рядовым сотрудникам. Теперь, когда место праздника оказалось в огне, многие увидели в этом не просто совпадение, а своего рода злой рок.