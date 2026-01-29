Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках

За последний год Лариса Долина стала, пожалуй, одной из самых обсуждаемых фигур в мире российской эстрады.

В прошлом году ее имя оказалось в центре скандала, связанного с потерей квартиры в Хамовниках. Мошенники обманули певицу, и казалось бы, что это событие станет для нее настоящей неудачей.

Однако, как показала практика, даже в самых непростых ситуациях можно извлечь выгоду. Долина доказала, что умеет обращаться с удачей и негативом, превращая их в свои преимущества.

Изданию Super удалось выяснить, что Лариса Александровна заняла первое место в списке самых обсуждаемых знаменитостей 2025 года. За год ее имя упоминали в различных СМИ более 67 тысяч раз.

В действительности многие из этих публикаций были далеки от положительных, однако "черный пиар" в шоу-бизнесе зачастую работает на пользу. Обсуждения в прессе обеспечивают популярность, что, в конечном итоге, может привести к новым возможностям и проектам.

Стоит отметить, что на втором месте по упоминаемости оказалась Алла Пугачева. Примадонна оказывалась в центре внимания из-за резких высказываний в адрес Филиппа Киркорова, а также из-за новостей о своей пенсии и обвинений со стороны дочери Кристины Орбакайте.

Замыкает тройку лидеров поп-король Филипп Киркоров. Его упоминания составили чуть более 41 тысячи. В отличие от Долиной и Пугачевой, Киркоров не провоцировал громких скандалов, а вот его здоровье неоднократно становилось темой для обсуждения.